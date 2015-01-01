11 Февраль 2017

«За мужество и за честь»: николаевцы поблагодарили ветеранов войны в Афганистане торжественным концертом

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К 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Областном дворце культуры, 11 февраля, состоялся праздничный концерт «Вечер встречи боевых друзей». Боевые побратимы каждый год собираются вместе, чтобы вспомнить о страшных событиях боевых действий в Передней Азии.

Сотни ветеранов, солдат-десантников, матерей и друзей погибших вместе вспомнили о бессмысленной войне, унесшей жизни порядка 15 тысяч советских воинов. Напомним, в 1979 году Советский Союз ввел военный контингент на территорию Афганистана для урегулирования разгоревшейся там гражданской войны. Участие СССР в конфликте длилось свыше 10 лет.

На самом концерте выступали различные хореографические и вокальные коллективы города, а также сами ветераны с душевными солдатскими песнями.

Разделить горечь давних потерь к «афганцам» пришли и представители местной власти. Вице-губернатор Вячеслав Бонь отметил, что сегодня уже не стоит искать виновников и пострадавших – в наших руках только помощь и поддержка всех участников войны 30-летней давности.

– Есть вещи, которые остаются неизменными несмотря на любую оценку историю. Это уважение к солдатам, которые дали присягу своей родине и до конца, несмотря на все тяжести, остались верными своей присяге. Во все года, во все века это было и будет достойно самого большого уважения. Мы ценим и уважаем то, что вы сделали, – заявил заместитель главы облгосадминистрации.

По мнению городского главы Александра Сенкевича войны среди людей будут всегда – от этого не убежишь. Однако нам никогда нельзя забывать о тех людях, которая обеспечивают нашу защиту и наш покой.

– Сегодняшний день – очередное напоминание того, что люди всегда воевали, убивали друг друга. Наш народ воюет династиями: деды воевали во Второй мировой, отцы – в Афганистане, а наши дети – гибнут на Востоке страны. К сожалению, войны были, есть и будут. За ресурсы, за деньги, за власть. Я благодарен каждому из вас за то, что вы храните традицию мужества и традицию того, что долг мужчины – это защита родины. Огромное спасибо за то, что вы несете эстафету патриотизма –даете пример молодому поколению того, что, в случае чего, нужно не прятаться за юбками женщин, а идти защищать свою страну, – заявил мэр Николаева.

Отметим, что в среду, 15 февраля, состоится Мемориальный марш ветеранов, который начнется от областного Дворца культуры. Шествие пройдет до памятника воинам-интернационалистам на Аллее славы в парке Победы, где состоится митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Новый вице-мэр Андрей Дадиверин вместе с главой областной организации ветеранов войны и военной службы Николаем Поротниковым

Вице-мэр Юрий Степанец ютился в компании главы администрации Заводского района Вячеслава Карцева

А мэр Александр Сенкевич в компании бывших солдат слушал истории депутата горсовета Олега Грипаса, который, к слову, тоже воевал в Афганистане

Глава областного союза афганцев Юрий Соловей

Вице-губернатор Вячеслав Бонь

Глава областного совета Виктория Москаленко

Городской глава Александр Сенкевич