14 Февраль 2017

«Трамвайчик влюбленных» с амурами покатал николаевцев в честь Валентинового дня

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Николаевцы отпраздновали День Святого Валентина романтической поездкой на бесплатном «Трамвайчике влюбленных». Кажется, что именно в нем сосредоточилась вся энергетика любовного праздника.

Свой путь украшенный вагончик начал с конечной трамвайной остановки в яхт-клубе и направился к парку «Народный сад» (Парк им. Петровского – прим.). Именно по такому маршруту трамвай будет курсировать несколько часов.

Здесь царит торжественная атмосфера, которую создали маленькие амурчики, романтичная музыка и вкусные пряники в виде сердца, которые при входе получил каждый пасажир трамвая.

- Гостей ожидает не совсем обычный маршрут трамвая любви. Потому что, негласно и невидимо с нами присутствует сам Святой Валентин. А чтобы нам легче было чувствовать его присутствие, он отправил нам своих помощников – амурчиков, со сладкими подарками, - приветствовал всех ведущий, который разместился в кабине водителя и оттуда проводил развлекательную программу с поэзией, увлекательными фактами о Николаеве и интересными загадками.

Примечательно, что влюбленных пар в трамвае оказалось не так много, а вот пенсионерам и мамочкам с детьми определенно пригляделся этот вид транспорта.

Организаторами романтического мероприятия выступило Управление по делам семьи, детей и молодежи.