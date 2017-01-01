16 Февраль 2017

Красота и грация: в Николаев из Бахрейна привезли каракалов

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Николаевский зоопарк путем обмена получил пару азиатских каракалов (Caracal caracal), привезенных из Королевства Бахрейн (парк «Диких животных»).

«Этого вида не было в коллекции около 40 лет. К открытию нового сезона экспозиция Кошачьих будет представлена 12 видами, такое видовое многообразие можно без преувеличения назвать гордостью нашей коллекции», - сообщает пресс-служба Николаевского зоопарка.

Название этой кошки происходит от турецкого слова "каракалак", что означает "черное ухо". Каракала часто называют пустынной рысью, также он известен как персидская или африканская рысь. Действительно, на черно-серых ушках расположены заметные рысьи кисточки. На рысей он похож чисто внешне, однако по ряду генетических особенностей выделяется в отдельный род животных.

Каракал обитает в Африке и Юго-Западной Азии, где это животное предпочитает открытые ландшафты: саванны, тропические луга и пустыни. Эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни, но иногда выходят и днем. Свое убежище они находят в скалах, расщелинах и норах других животных. Охотятся на грызунов, птиц, антилоп, газелей и кроликов. Половозрелыми они становятся в возрасте приблизительно полтора года. Каракал может жить до 12 лет в дикой природе. Некоторые взрослые особи каракалов живут до 17 лет в неволе.

Этих животных достаточно легко приручить, жители Азии содержали их в неволе на протяжении многих веков.