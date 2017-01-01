27 Апрель 2017

Николаевский фотограф покажет прошлое и настоящее в одной фотографии

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В пятницу, 28 апреля, в 16:00 в муниципальном выставочном зале состоится открытие фотовыставки «Николаев: Continuum».

Фотограф Евгений Гомонюк объединил в своем проекте «Николаев: Continuum» (сontinuum - от лат. «непрерывный») прошлое и настоящее в одной фотографии.

Этот прием фотосъемки оказался интересной формой «путешествия во времени», иллюстрирующей разрушение исторического центра Николаева и современные изменения в городской среде. Благодаря такому подходу, каждый зритель может увидеть знакомые места с новых ракурсов - глазами фотографа в довоенные времена, в советский период и современности.

Сейчас среди молодежи наблюдается рост безразличия, а потому и незнание истории родного города. Его считают неинтересным и бесперспективным. А на остатки исторического наследия, то, в каком состоянии они находятся, также мало кто обращает внимание. Понимая эту проблему, автор неформально привлекает внимание молодого поколения к проблемам сохранения городских памятников архитектуры и популяризация истории Николаева на волне ревитализации городского пространства.

Замысел может быть продлен горожанами за счет создания собственных работ, в частности из семейного фотоархива, в рамках флешмоба в социальных сетях с использованием хештегов #continuum #миколаївcontinuum.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 11 мая.

Адрес: ул. Никольская, 54 (вход с ул. Соборная)