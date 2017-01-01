28 Апрель 2017

«Сказка» – моя первая любовь в бюджете города»: Любаров стал начальником управления культуры Николаева

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Начальником управления культуры и охраны культурного наследия стал директор детского городка «Сказка» Юрий Любаров. Объявление результатов конкурса на должность состоялось в пятницу, 28 апреля.

Как пояснил глава конкурсной комиссии вице-мэр Николаева Юрий Степанец, при определении победителя учитывался опыт работы в сфере культуры, а также результаты работы в этой сфере. В свою очередь профильный заместитель городского головы Николаева Евгений Шевченко, сообщил о том, что приказ о назначении будет подписан в ближайшее время.

– Я хотел бы приоткрыть завесу. Сегодня я общался с городским головой, буквально час назад. Он в ближайшее время подпишет распоряжение о назначении начальника управления культуры и охраны культурного наследия Любарова Юрия Иосифовича.

Также он поделился своими ожиданиями о работе нового начальника.

– Культура – это не только проведение массовых мероприятий, а это и наши библиотеки, школы музыкального и эстэтического воспитания, ходожественные школы. Это более 60 объектов. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Я уверен, что у Вас все получится, – сказал Шевченко.

Выигравший конкурс Юрий Любаров рассказал о том, какая судьба ожидает детский городок «Сказка», который он возглавлял последние несколько лет.

– Я могу много чего сделать для городка «Сказка», потому что он подчиняется управлению. Поэтому я буду ему помогать. Но это не значит, что я буду помогать «Сказке», забирая что-то у кого-то и отдавая «Сказке». Нет. Я знаком сов семи коммунальными заведениями города и буду знакомиться еще глубже и детальнее, но «Сказка» – это мое первая любовь в бюджете города, – поделился Любаров.

По его словам, он уже видит человека на свое место, однако тот, кто возглавит «Сказку» решит конкурс.

Отметим, что вторым претендентом на замещение должности начальника культуры и охраны наследия Николаевского городского совета выступил заведующий сектором культуры Витовской районной государственной администрации Сергей Гололобов.

Напомним, недавно комиссия после второго этапа конкурса не смогла определить, кто будет отвечать за «культуру» Николаева. Ранее Юрий Любаров также принимал участие в конкурсе на руководящую должность Областного Дворца культуры, но в связи с возникшим скандалом вокруг голосования, суд признал недействительным этот конкурс.