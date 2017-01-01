28 Апрель 2017

Николаевский фотограф открыл «окно» в прошлую жизнь города

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У николаевцев появилась возможность окунуться в атмосферу прошлого с помощью своеобразной «машины времени». Ею стали многочисленные снимки выставки «Николаев: Continuum» николаевского фотографа Евгения Гомонюка, которые объединили в себе запечатленный город Николаев в довоенные времена, советский период и во времена современности.

По словам автора, материал для такой самобытной фотовыставки накапливался в течении двух лет и наконец стал виден сам результат работы. Посмотрев на фото, кажется, что ничего сложного нет в том, чтобы их сделать, но Гомонюк рассказал, что за всем этим стоит долгая, кропотливая и увлекательная работа. Например, одной из причин затяжного процесса стала зимняя и осенняя съемки, но без снега, листвы и дождя.

– Вроде ты понимаешь, где стоял фотограф, но он мог стоять на 100 метров от этого здания, на 200 метров слева, справа. Сидел, стоял, залезал на дерево, фотографировал из окна. Очень сложно понять, где он был – это мини-загадка, которую нужно разгадать и поставить себя на его место. Это было интересно пробовать увидеть то, что видел другой человек-невидимка, – делится процессом фотограф.

Исторические фото для работы Евгений брал из разных источников, которыми стали форумы краеведов, онлайн-аукционы, а также личные архивы фотолюбителей, которые любезно поделились своими снимками.

Фотограф Евгений Гомонюк

Поздравить с открытием выставки Евгения Гомонюка пришел городской голова Александр Сенкевич, который благодаря выставке осознал важность фотографий, как явления.

– Фотки в нас просто є, ми їх дивимось, передивляємось і вже забули, що значить розглядати їх, бачити якісь деталі. Мені приємно, що ми на такій виставці, де дивимось крізь віконце часу. Ми дивимось на ті місця, до яких звикли, дивимось в минуле, як вони виглядали тоді. Дуже прикольно, що через таке маленьке віконце ми бачимо наскільки змінився Миколаїв, – поделился своими размышлениями мэр.

Отметим, что еще одним человеком, которого поздравляли на открытии, стал Юрий Любаров. Буквально, как несколько часов, конкурсная комиссия назначила его начальником управления культуры и охраны культурного наследия.

Сам автор призывает горожан собственноручно продлить флешмоб за счет создания собственных работ, в частности из семейных фотоархивов, и публиковать из в социальных сетях с использованием хештегов #continuum #миколаївcontinuum.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 11 мая.

Сенкевич поздравлял новоиспеченного начальника управления культуры Любарова

Фотограф в окружении близких