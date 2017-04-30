01 Май 2017

В Николаеве более 100 собак приняли участие в выставке, посвященной памяти известного кинолога

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В воскресенье, 30 апреля, в Николаеве, на стадионе «Юность» состоялась выставка собак, на которую зарегистрировалось более 100 участников. В рамках выставки, также состоялся чемпионат по породам: Среднеазиатская овчарка и Йоркширский терьер.

Как пояснили организаторы мероприятия, выставка была посвящена памяти кинолога Людмилы Солохиной. Она была талантливым кинологом, посвятившим делу развития кинологии большую часть своей жизни. Благодаря её усилиям в Николаеве появились собаки породы черный терьер и город стал законодателем этой породы. Отметим, что выставка «памяти Людмилы Солохиной» проводится в городе ежегодно с 2008 года.

Для участия в выставке хозяевам собак необходимо было иметь документы подтверждающие чистокровное происхождение родословную или щенячью метрику, а также ветеринарные паспорта. Исключение сделали только для участников выступающих в ринге «Без родословной» и на определение породы.

Так, всех посетителей ждал традиционный «парад пород», представление команд различных клубов и питомников. Помимо этого, прошли и показательные выступления разных школ дрессировки. Для маленьких щенков, которых ласково называют «бэбики», был выделен отдельный ринг и с особыми условиями. Выбирали достойных лучшие независимые судьи из разных уголков Украины, а перед стартом соревнований новичков консультировали по хендлерству.

Организатор выставки, руководитель клуба «ТРОН» - Елена Троян

Присутствующих развлекали на всевозможных конкурсах, в которых четвероногие показывали свои таланты. Не обошлось мероприятие и без своеобразного показа мод, на котором собачки щеголяли в забавных костюмах. Упражнялись бобики и в интеллектуальных конкурсах «Узнай хозяина», а также поборолись за звания «Самая большая и самая маленькая собака выставки».

Нашлись развлечения не только для четвероногих. Так, дети рассказывали стихи и отгадывали загадки о братьях наших меньших и рассказывали о своих питомцах. Кроме того, на стадионе работала выставка детского рисунка и художественной фотографии. Осуществлялась продажа щенков, котят и другой живности.

Лучшим четырехлапым были присвоенны титулы «Лучший Представитель Породы»(ВОВ), «Победитель класса», «Юный Победитель Украины» (J.P.UA), «Лучший Щенок Выставки», «Лучшая собака клуба МОГКО «Трон» и многие другие.

Награждали победителей на пьедестале кубками, вымпелами и ценными подарками. Главным призом выставки стал «КУБОК НИКОЛАЕВА», а каждый участник получил памятный подарок.

Фото: Александра Ющишена

Текст: Татьяна Вязникова