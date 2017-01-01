04 Май 2017

Лучший архитектор Одессы сделал проект набережной в Коблево, которая станет гордостью курорта

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Лучший архитектор Одессы, создатель красивейшей набережной Одессы на пляже Ланжерон Юрий Беликов создал проект реконструкции набережной в Коблево, которая станет настоящей гордостью курорта.

Об этом «NikLife» рассказали представители компании «ВОЛКОН», которая и займется реконструкцией набережной по проекту архитектора.

По их словам, они взяли на себя обязательство инвестировать в эту набережную собственные средства, так как Коблевский сельсовет не в состоянии самостоятельно реализовать данный проект.

– К данному проекту нас привлек местный предприниматель Олег Боз, у которого мы купили заведение «Bora Bora». Сейчас мы работаем над его реконструкцией, чтобы в итоге и заведение, и набережная стали одним целым объектом. Мы нацелены на то, чтобы данный проект ничем не уступал по качеству его европейским аналогам, – отмечают инвесторы.

Длина набережной составляет 250 метров, но даже невзирая на небольшой размер, инвесторы намерены сделать на ней самую настоящую гордость николаевского курорта в Коблево.

– Проектом реконструкции, который разработан лучшим архитектором Одессы Юрием Беликовым, предусмотрена установка общественных туалетов и душевых, обустройство многочисленных зеленых клумб, установка красивых скамеек с белой мозаикой. Также из Италии нам доставят 20 высоких пальм. Парапет набережной будет выполнен белой мозаикой. Уверены, что многие курортные города позавидуют такой набережной, – отметили в «ВОЛКОН», добавив при этом, что фирма названа в честь князя Волконского, который основал Коблево.

Также, по словам инвесторов, они благодарны Олегу Бозу, который и стал инициатором этого проекта.

– Без этого человека, который и так не мало делает для Коблево, этого проекта могло бы и не быть, – резюмировали в «ВОЛКОНЕ».