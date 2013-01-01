03 Июль 2017

История под ногами: николаевцам рассказали, что билет в «светлое будущее» лежит в развалинах Дикого Сада

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В жаркий летний день, 1 июля, николаевцы во главе с экскурсоводом Татьяной Губской посетили городище Дикий Сад, которое дошло до наших дней сквозь тысячелетия. К большому сожалению, к остаткам некогда большого, древнего города сейчас нет дела ни самим горожанам, ни городским властям и лишь археологи из года в год проводят дни под палящим солнцем, чтобы приоткрыть еще одну завесу тайн, связанную с этим поселением. И кто знает, быть может совсем скоро в Николаеве появится объект культурной ценности, который станет «Меккой» для туристов.

В этом году энтузиасты во главе с археологом Кириллом Горбенко вновь по старой традиции вернулись на привычное им место и принялись слой за слоем восстанавливать утраченную историю. Так, на сегодняшний день археологам удалось установить, что некогда большое городище было построено по кольцевому типу, то есть имело округлую форму и делилось на три части: это цитадель, огражденная рвом – место, где жила элита, ближнее предместье, которое притыкалось с внешней стороны к оборонительному рву, и дальнее предместье. По приблизительным подсчетам, его население могло достигать от 500 до 1000 жителей. Историки смогли отыскать множество помещений, в которых тогдашние обитатели этих мест жили, хранили еду, проводили погребальные обряды и молились своим святыням.

За многолетнее время раскопок удалось отыскать множество интересных предметов, которые свидетельствуют о том, что поселение было высокоразвитым и весьма организованным, ведь из года в год историки под толщей времени и земли находят предметы домашней утвари, оружия, украшений и даже человеческие останки. И даже когда археологов посетили любознательные николаевцы, им удалось найти останки животных, семена растений и элементы керамики.

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На сегодняшний день не вся территория городища открылась взору археологов. Как оказалось, внушительная его часть осыпалась и ушла под воду реки Ингул. Археологи питают надежды исследовать и эту часть поселения, однако подобные намерения требуют больших денежных средств. Историки с сожалением констатируют и то, что даже, казалось бы, открытая часть города сегодня планомерно уничтожается горожанами, которые устраивают там пикники, разбирая остатки поселения.

- К большому сожалению, местные жители привыкли здесь устраивать пикники, разбирая фундаменты комнат под мангалы, бездомные устраивают здесь ночлежки, да и сама территория заполняется мусором, - говорит участник археологической экспедиции Роман.



Не взирая на различные препятствия, нехватку средств и даже элементарного понимания чиновников, энтузиасты-археологи планируют создать на месте городища музей под открытым небом, который по их мнению, станет магнитом, который позволит увеличить туристическую привлекательность Николаева. Примечателен и тот факт, что в бюджете города уже предусмотрели деньги на создание музеефикации Дикого Сада.

- У нас в планах раскопать все городище и открыть его людям. Мы хотим здесь увидеть музей под открытым небом, чтобы каждый мог прикоснуться к истории. Есть в планах и воссоздать здесь быт тех людей, высадив тогдашние растительные культуры, завести животных, которых они здесь разводили. Все ведь просто, это может заинтересовать туриста. Только Коблево каждый сезон посещают 1 миллион туристов и они могли бы приезжать сюда и смотреть на эту красоту, - говорит Кирил Горбенко.

Услышанное и увиденное заставило посмотреть по-другому участников экскурсии на историю, которая буквально лежит у них под ногами. Эта пусть и небольшая экскурсия вселила в сердца многих надежду, что уникальное поселение сможет стать одной из визитных карточек нового Николаева и станет манить сюда туристов со всей Украины.