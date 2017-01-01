09 Июль 2017

Файер-шоу, козак-трансформер и «Скай»: в Николаеве отгремел масштабный open-air фестиваль «FEST MRII»

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Купальская ночь в этом году запомнится николаевцам яркими этническими гуляниями. Ведь, в субботу, 8 июля на берегу Бугского лимана, в поселке Большая Корениха состоялся масштабный фестиваль «FEST МРІI». Праздник проходил на широкой площадке, с установленной сценой и огромной фуд-зоной.

С самого утра на берег лимана стали съезжаться не только николаевцы, но и приезжие гости. Для них на площадке фестиваля работали разнообразные зоны отдыха и развлечений. Для веселого времяпровождения участники фестиваля могли поупражняться в меткости, стреляя из лука, приобрести хенд-мейд веночки, прокачать скилл на тренажерах и, конечно же, запечатлеть все свои эмоции в фотозоне. Опорной точкой фестиваля стала оригинальная, приковывающая к себе внимание скульптура украинского трансформера, который был собран из двух автомобилей «Запорожец». 4-метровый казак с оселедцем на голове и весом в 1 тонну собирал около себя целые очереди из желающих «поселфиться».

Не обошлось и без традиционной официальной части вечера. Со сцены выступили со своими приветственными речами мэр Николаева Александр Сенкевич, вице-губернатор Виталий Киндратив, спонсор мероприятия Римма Малахова и депутат областного совета Надежда Иванова. Городские чиновники, которые выступили соорганизаторами мероприятия поздравили украинцев с праздником и пожелали хорошего отдыха, а также рассказали, какая колоссальная работа проводилась в течении последнего месяца для осуществления всех планов по фестивалю. Глава города Александр Сенкевич начал и закончил свою речь со слов «Слава Украине!». Также он выразил благодарность людям, которые не остались равнодушными к организации «FEST MRII».

– Мені дуже приємно, що сьогодні, завдяки зусиллям людей, які вклали свої гроші, свої емоції, свої сили і своє життя, ми можемо тут з вами відпочивати. Насправді, такі великі фестивалі вже давно не проводилися на Миколаївщині, і я сподіваюсь, що «FEST MRII» стане щорічним, і наступного року він буде ще масштабнішим, – заявил Сенкевич.

Площадка была украшена колоритными чучелами и стогами сена, где можно было посидеть, прилечь и поесть. Кроме того, посетителям был представлен широкий выбор сувениров и различной традиционной посуды, что еще больше подчеркивало атмосферу этно-праздника.

Мэр Сенкевич, вице-губернатор Киндратив, спонсор фестиваля Малахова и депутат облсовета Иванова

Главным координатором и организатором проекта выступила Алла Резниченко, которая, выйдя на сцену в украинской вышиванке, не смогла сдержать эмоций и слез от того, что ее мечта сделать фестиваль осуществилась. Она поблагодарила всех, кто поверил в их общую мечту и подчеркнула, что сделала все для реализации этого мероприятия наилучшим образом, хотя многие в это не верили.

Перед долгожданным выступление хедлайнера фестиваля группы «СКАЙ», зрителей радовали выступления николаевских кавер-групп. Выйдя на сцену, рокеры сполна оправдали все ожидания публики и разожгли своей энергией не только сердца присутствующих, но и оригинальную конструкцию, с помощью которой молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Теперь уже новоиспеченный жених поджег деревянные буквы с предложением руки и сердца, чем не мог оставить никого безразличным. Атмосфера, которую подарили драйвовые исполнители, даря слушателям радость от каждой любимой песни смешалась с магией любви и летней свободой, что, в свою очередь, оставило счастливый отпечаток в сердцах посетителей феста.

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Текст: Владлена Транская

Фото: Кирилл Ахтымович