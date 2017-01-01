09 Сентябрь 2017

Показательные выступления, парад на воде и казацкие бои: николаевцы с размахом отметили «River Fest»

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Привычно во вторую субботу сентября николаевцы отмечают день родного города, однако в эту субботу, 9 сентября, для жителей города подготовили немного другой, но также необычный яркий праздник – фестиваль «River Fest», который посвящен Дню физической культуры и спорта.

Старт фестиваля не задался: николаевцам обещали презентовать электробусы, которые бесплатно доставят на Верхний БАМ к началу следующей программы. Но обещанная презентация не состоялась, а водитель и специальный экскурсовод просто зазывали гостей проехаться. Также стало известно, что такие перевозки бесплатны только в день фестиваля, а уже в другие дни будут предоставляться городу на платной основе.

Позже возле памятника Фалееву николаевцев ожидала яркая программа в виде показательных выступлений детей из творческих коллективов, спортшкол и интернатов. Так, заместитель начальника городского управления по делам физической культуры и спорта Наталья Манзюк в комментарии NikLife рассказала о том, что благодаря общим усилиям и помощи николаевского режиссера Андрея Нероды организовали «замануху на суше».

— Давайте же замануху сделаем на суше: презентацию спортивных школ, коллективов и самое классное, что привлечен интернат №7 для слабослышащих детей, у них три выступления… – рассказала Манзюк.

У конечной остановки электробуса и «порога» феста гостей встречали разноцветные детские аттракционы, сделанные по типу взрослых. Также николаевцев очаровывали два персонажа мифологии – русалки с длинными золотистыми хвостами. Праздник полнил детский смех, радостные улыбки взрослых и запах свежего кофе. На фесте не только юноши, но и девушки могли попробовать себя в казацких играх. Также дети были в восторге от веревочного парка, где вдоволь смогли потратить свою «бесконечную» энергию.

Перед тем, как началось самое главное – парад на воде, выставка современных катамаранов и катеров, вице-мэр Андрей Дадиверин поздравил присутствующих с днем физической культуры и раздал николаевским чемпионам награды за особенные достижения в спорте.

— Поєднання професійної та масової фізичної культури та спорту – надійна опора майбутнього нашої держави. Сьогодні відбувається особливо яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою свято. Сподіваюсь, це стане традицією, – сказал вице-мэр.

Фестиваль растянулся вдоль Нижнего БАМа до Ингульского моста. Гуляя пешей прогулкой, гости и жители Николаева наблюдали живые скульптуры – модели были покрыты специальной краской. Еще одним сюрпризом праздника стали показательные выступления и мастер-классы от казаков-тренеров.

Кульминация, которую все так ждали, началась с парада двух катамаранов «Елена» и «Любовь Иванова». В тот момент сквозь сотни николаевцев прошмыгнул ветер с нотками патриотизма. Нарядные моряки, десятки украинских флагов, музыкальный оркестр на борту: все это пленило сердца гостей феста. С большим восторгом горожане наблюдали за этим действием и старались уловить в объектив фотоаппаратов уникальные кадры.

Следом за катамаранами на воду вышли и малые паруса. Несмотря на то, что по размеру они гораздо меньше предыдущих «выступающих», но они «взяли» количеством. На фоне музыкального сопровождения, которое звучало с суши, некоторые смотрели «с открытым ртом» на шествие малых парусов.

Не обошлось и без еще меньшей техники, на воде появились байдарки. За счет ярко разрисованных лодок и масштабности их числа картинка смотрелась очень красочно. Некоторые гости феста схитрили, «сбежали» от всех на Нижнем БАМе и поднялись на пешеходный мостик, где можно было понаблюдать за фееричным шоу сверху.

Примечательно, что несмотря на то, что торжественная часть праздника закончилась, люди не расходились. По-видимому, жителям и гостям города пришелся по душе «River fest». Фестиваль вместил разные направления: показательные спортивные выступления, парад на воде, скульптуры, веревочный парк, казацкие бои и даже мифологические существа, судя по всему, именно такая разноплановость и понравилась николаевцам.

Заместитель начальника городского управления по делам физической культуры и спорта Наталья Манзюк присутствовала в роли «блогера», так как вела прямой эфир выступлений на свою страницу в Facebook

Трогательные выступления жестами от школы-интерната





Вице-мэр Андрей Дадиверин посетил фестиваль в компании дочки Наталии

Над материалами работали: Ксения Литвишко, Виктория Мальцева