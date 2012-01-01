10 Ноябрь 2017

Отбитая плитка и ржавый обелиск: как выглядит мемориал памяти жертвам Голодомора

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Николаевский мемориал памяти жертвам Голодомора по улице Херсонское шоссе был установлен еще в 1993 году как напоминание потомкам об ошибках прошлых лет и о ценности человеческой жизни. Так, на сегодняшний день внешний вид этого монумента оставляет желать лучшего, ведь у основания сбита плитка, а обелиск покрылся ржавчиной.

По словам чиновников из управления экологии департамента ЖКХ Николаевского городского совета, плитка отбита, поскольку там проводятся ремонтные работы. Однако, на данный момент работа приостановлена из-за форс-мажора на набережной. В связи с этим мемориал находится в ужасном состоянии, как будто бы над ним надругались вандалы.

— Туда уже зашел наш подрядчик в связи с тем, что у нас провал на Нижней набережной и его заделывают. Он продолжит работу, наверное, завтра и всю следующую неделю, чтобы успеть его завершить, – ответили в комментарии NikLife в управлении экологии.

Стоит отметить, что плитка, скорее всего, уже неоднократно менялась до этого, поскольку вся структура покрытия разная по цвету и фактуре. Также некоторые части плитки отваливаются ровными пластами, видимо, предыдущий подрядчик выполнил свою работу недобросовестно. К слову, обелиску не помешала бы реставрация, ведь на нем пестрят яркими оранжевыми оттенками пятна ржавчины.

Напомним, что каждый год День памяти жертв Голодомора отмечается в четвертую субботу ноября. В этом году День памяти припадает на 25 ноября. Поэтому, по словам чиновников управления, они готовятся к 24 числу. Но подрядчик приступит к ремонтным работам только после того, как закончит другой объект.

Отметим, что около самого монумента проводятся ремонтные работы по замене ливневок и все вокруг разрыто. Вопрос о том, успеют ли подрядчики привести в надлежащий вид мемориал к памятной дате, остается открытым.

А в этот раз тоже заменят плитку на разную по цвету и фактуре?

Не совсем приятный вид, остается надеяться, что успеют

Интересно, приведут ли в порядок обелиск?

Удивительно, что плитка отваливается целыми пластами...

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