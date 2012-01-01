Отбитая плитка и ржавый обелиск: как выглядит мемориал памяти жертвам Голодомора

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Мемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

Николаевский мемориал памяти жертвам Голодомора по улице Херсонское шоссе был установлен еще в 1993 году как напоминание потомкам об ошибках прошлых лет и о ценности человеческой жизни. Так, на сегодняшний день внешний вид этого монумента оставляет желать лучшего, ведь у основания сбита плитка, а обелиск покрылся ржавчиной.

По словам чиновников из управления экологии департамента ЖКХ Николаевского городского совета, плитка отбита, поскольку там проводятся ремонтные работы. Однако, на данный момент работа приостановлена из-за форс-мажора на набережной. В связи с этим мемориал находится в ужасном состоянии, как будто бы над ним надругались вандалы. 

— Туда уже зашел наш подрядчик в связи с тем, что у нас провал на Нижней набережной и его заделывают. Он продолжит работу, наверное, завтра и всю следующую неделю, чтобы успеть его завершить,ответили в комментарии NikLife в управлении экологии.

Стоит отметить, что плитка, скорее всего, уже неоднократно менялась до этого, поскольку вся структура покрытия разная по цвету и фактуре. Также некоторые части плитки отваливаются ровными пластами, видимо, предыдущий подрядчик выполнил свою работу недобросовестно. К слову, обелиску не помешала бы реставрация, ведь на нем пестрят яркими оранжевыми оттенками пятна ржавчины.

Напомним, что каждый год День памяти жертв Голодомора отмечается в четвертую субботу ноября. В этом году День памяти припадает на 25 ноября. Поэтому, по словам чиновников управления, они готовятся к 24 числу. Но подрядчик приступит к ремонтным работам только после того, как закончит другой объект.

Отметим, что около самого монумента проводятся ремонтные работы по замене ливневок и все вокруг разрыто. Вопрос о том, успеют ли подрядчики привести в надлежащий вид мемориал к памятной дате, остается открытым.

Мемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

А в этот раз тоже заменят плитку на разную по цвету и фактуре?

Мемориал памяти жертв Голодомора, НиколаевМемориал памяти жертв Голодомора, НиколаевМемориал памяти жертв Голодомора, НиколаевМемориал памяти жертв Голодомора, НиколаевМемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

Не совсем приятный вид, остается надеяться, что успеют

Мемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

Интересно, приведут ли в порядок обелиск?

Мемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

Удивительно, что плитка отваливается целыми пластами...

Мемориал памяти жертв Голодомора, НиколаевМемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

Горки мусора в режиме ожидания, пока их уберут

Мемориал памяти жертв Голодомора, Николаев

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