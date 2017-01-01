13 Ноябрь 2017

Секреты николаевских катакомб: мифы и факты КАРТА

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Ни для кого не секрет, что под Николаевом пролегает много километров подземелий – это знают многие горожане и приезжие, а некоторые даже спускались туда. А вот их происхождение и местоположение – как раз-таки тайна, ответ на которую мы, возможно, никогда не получим. Однако, до сегодняшнего дня дошли некоторые сведения и документы, из которых можно «вычленить» три версии их происхождения.

Первая версия. Спасский водопровод

Самая распространенная версия гласит о том, что николаевские катакомбы — это Спасский самотечный водопровод, построенный в 1820-1830 годах по проекту и под руководством Рокур де Шарлевиля. Этой же версии придерживается и николаевский спелеолог Алексей Антонов, о чем он рассказывал в интервью NikLife.

— Хотелось бы сразу сказать, что в Николаеве катакомб нет. Есть старый водопровод, и в тот почти все входы закрыты. В основном, мы проверяли некоторые места – раскапывали, а там просто купеческие подвалы, – рассказывал он.

Только на улице Адмиральской длина этого водопровода достигает пяти километров. Однако линии водопровода – это лишь небольшая часть подземных лабиринтов. Согласно сохранившимся данным, для сооружения водопровода Рокур использовал каторжников – на тот момент их в Николаеве было около двух тысяч.

План старого Николаева с обозначением Спасского водопровода

Вторая версия. Каменоломни

С 1800 по 1850-й годы население Николаева выросло почти в два раза – с 20 до 45 тыс. человек, из-за чего возникла острая потребность в добыче камня для строительства жилья. Однако, тогда далеко не каждый мог себе позволить закупать камень и перевозить его домой. Поэтому, материал для строительства искали в пределах города - поближе к стройке. Одновременно с камнем добывалась и известь, в основном со стороны береговых обрывов Бугского лимана, также в пределах города.

Для того, чтобы не вывозить камень по галереям, прямо в городе делались колодцы. Глубина залегания этих каменоломен – от 20 до 30 метров ниже земной поверхности. Выработки образовали глубокие и разветвленные катакомбы.

Однако, в 1889 году городская управа запретила добычу камня на территории Николаева. После того камень добывался в пригороде – Водопое, Терновке, Коренихе, Широкой Балке, Воскресенске, Мешковке. Начали открываться и кирпичные заводы.

Третья версия. Подземные галереи

По третьей версии катакомбы были сооружены специально для обороны во время войны. Так, в 1855 году, когда Николаев был на осадном положении, в город приехал известный на тот момент фортификатор – генерал Эдуард Тотлебен. В его «послужном» списке было сооружение подземных «минных» ходов под Севастополем, которые использовались при его обороне. С помощью этих подземелий защитники могли незаметно разрушать наземные позиции противника.

Так вот, приехав в Николаев генерал начал строительство оборонных сооружений - на случай возможного прорыва вражеского флота были устроены земляные батареи для обстрела Буга. В начале ноября эти батареи были уже вооружены, а доступы к ним со стороны реки защищены подводными минами. Кроме того, используя опыт Севастополя, он, вероятно, прорыл подземные ходы и под Николаевом. Также строительство «мин» иногда приписывают туркам, в связи с нахождением в тоннелях ятаганов.

Каждая версия по-своему интересна, и может объяснить происхождение николаевских катакомб, но до сих пор неизвестно, какая из них ближе к истине. Ещё больше неразберихи в определение вносят отрывочные сведения и слухи от жителей Николаева, которые опубликованы на сайте николаевского исследовательского клуба «Садко».

К примеру, некий гражданин Юровский рассказывал о двух ходах, которые соединяют «Темвод» и центральный Николаев, а еще один человек, оставшийся неизвестным, рассказывал о подземном ходе от тюрьмы на 2-й Слободской до завода имени 61 коммунара.

«На Потемкинской и 2-й Слободской была тюрьма (позже расположилась военная часть). Там находились арестанты, которых под землей водили на завод 61 Коммунара (Руссуд)», – рассказывал он.

А вот житель города Долотов, делясь воспоминаниями, отметил, что некоторые ходы и вовсе были прорыты турками.

«Мой дед в 1850 году приобрел фаэтон с лошадью. Он часто рассказывал моей матери, а она мне, что, работая на бирже, он на своем фаэтоне подвозил людей, скрывающихся от полиции в район «Дикого Сада». И он сам видел дыру, в которой они прятались, называя ее входом в катакомбу, которая была прорыта турками», – поделился николаевец.

Возможное подтверждение присутствия турков нашла коренная жительница Николаева Жина Джановна, которая будучи в 1945-1946 годах подростком, жила в районе старого элеватора. Однажды, после сильного ливня, в склоне берега, уходящего к реке, провалился вход в пещеру. Наслушавшись рассказов стариков о «турецких» подземельях, группа ребят решила отправиться на поиски приключений. Команда вооружилась бечевками, различным осветительным оборудованием (от факелов до трофейных фонарей) и спустилась в подземелья Николаева. В ходе блужданий они добрались до острова Батарея, а в тоннелях нашли монеты с арабской вязью и два сундука, заполненных, по словам Жины, холодным оружием. Нет точной информации, насчет того – правда это или нет, так как ход этот, как она рассказала, позднее был завален. Однако, местные жители тоже рассказывали, что на острове видели спуск в подземелья.

Маршрут подростковой экспедиции Жины Джановной

Зарисовка из её экспедиции

Судя по этим рассказам, жители неоднократно сами пытались разведать подземный мир Николаева, однако, эти данные часто дополнялись легендами, преувеличениями, да и точные карты они составить не могли, так как не имели специального опыта. Тем не менее, были исследователи, которые спускались вниз со специальными поисковыми группами, а после составляли подробные схемы и отчеты. В 1953 году военный морской флот организовал первую крупную экспедицию, которую возглавил некий Алексеев А.В. – инспектор Инженерного управления Черноморского флота, которого однажды заинтересовало прошлое Николаева. Судя по документам, он попросил флот организовать группу в 60 человек для земляных работ, а для исследования выделить еще около 30 моряков, среди которых были врачи, старшины, офицеры и матросы.

Однако, все документы по исследованию были направлены в спецслужбы и получили гриф «Секретно». Тем не менее, со временем удалось получить доступ к основному докладу по спуску и к карте, которую Алексеев составил. В докладе он рассказывает о том, где были замечены спуски, в какие стороны шли тоннели и так далее, но отдельно хочется отметить строку, в которой он упоминает «эллинские захоронения», которые располагаются где-то районе Варваровского моста. К сожалению, больше никаких упоминаний об этих погребениях нет.

«Отрезок осыпавшегося тоннеля имеет 2 направления: в сторону Варваровского моста – предполагаемых мест эллинских погребений и к центру города, последний на расстоянии 50 метров от входа также засыпан», – написал тогда Алексеев.

К слову, сама личность Алексеева тоже скрывает много тайн. В 1992 году архитектор Николаева Ольга Попова обнаружила письмо, которое инспектор Алексеев отправил председателю городского совета в 1990 году.

Председатель клуба «Садко» Константин Корчагин попытался найти Алексеева, но после долгих месяцев поиска смог выйти лишь на его полного тезку. Исходя из этого всего, Корчагин предполагает, что инспектор Инженерного отдела Алексеев был либо гражданским, либо его дело не попало в архив, а может и вовсе был сотрудником НКВД и выполнял задание под ненастоящим именем.

Так и до сегодняшнего дня о катакомбах известно немногое – многие входы в тоннели уже закрыты, некоторые, может быть, до сих пор не найдены. Кроме того, количество и качество информации, которая дошла до нас из прошлого оставляет желать лучшего. Однако, исходя из исследований Алексеева NikLife составил для вас карту, где более 60 лет назад ходила экспедиция мистического инспектора Инженерного управления Черноморского флота.