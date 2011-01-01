17 Ноябрь 2017

«Элита и гордость»: николаевские студенты получили «мэрскую» стипендию – среди них три журналиста NikLife

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Вот уже почти 80 лет, 17 ноября студенты со всего мира празднуют свой «профессиональный» праздник. И именно в этот день лучшие ученики николаевских ВУЗов и других учебных заведений получают особенную награду от власти города – стипендию городского головы.

Поздравление состоялось в стенах Николаевского академического художественного русского драматического театра. Так, в этом году стипендиатами стали 70 человек, а награждать их прибыли вице-мэр Николаева Евгений Шевченко и депутаты горсовета от всех фракций: Вячеслав Карцев, Наталья Манзюк, Владимир Крыленко и Дмитрий Сичко.

В своей речи Евгений Шевченко пожелал всем студентам помнить об ответственности, а Вячеслав Карцев назвал их «элитой и гордостью» города.

— Я хотів би побажати вам всім витримки, терпіння та наснаги. І щоб ви не забували, що студентські часи найкращі, але і дуже відповідальні. Я впевнений в тому, що ті молоді люди, яких немає на цій сцені, зроблять велику роботу і будуть тут, – поздравил чиновник.

Стоит отметить, что и.о. городского головы Татьяна Казакова не пришла на торжество, однако, попросила Карцева передать её пожелания. В своем поздравлении секретарь горсовета выразила надежду на то, что в жизни студентов будет всегда мир и процветание.

Естественно, поддержать стипендиатов пришли и их родственники, друзья и преподаватели – вместе они почти полностью заполнили зал «русдрама». Само награждение прошло в режиме «нон-стоп»: ведущие объявляли студентов, а депутаты по очереди вручали награды. Отметим, что «мэрскую» стипендию получили три корреспондента NikLife – Юрий Ягольник, Владлена Транская и Анастасия Михайлова.

Цветы ждали момента своего вручения

Студенты не теряли времени и вовсю селфились

В то время, как другие позировали на камеру

Поздравлять стипендиатов пришла «коалиция» из всех фракций

Вице-мэр Николаева Евгений Шевченко вручал корреспондент NikLife Юрию Ягольнику стипендию с серьезным лицом

При этом, улыбался вручая букет и «мэрскую» стипендию Владлене Транской

И поаплодировал Анастасии Михайловой

Как рассказал начальник управления молодежной политики Николаевского городского совета Олег Соколик, стипендия – это благодарность от города для студентов, которые свободное время посвящают его улучшению.

— Критерии отбора очень простые: это общественная деятельность в университете и вне него. Важно понимать, что стипендия не академическая, она не дается за успеваемость. Это лишь один из критериев. Еще один – это научная деятельность. Стипендия – это бонус для тех людей, которые свое свободное время тратят на помощь городу. Маленькое «спасибо» от города, – рассказал он.

Все стипендиаты надели на награждение свои лучшие наряды и с удовольствием «селфились» с сертификатами и цветами. А в качестве подарка коллектив «русдрама» подарил студентам постановку легендарного мюзикла «Призрак оперы», интерпретировав его под современную жизнь театра.

Артем Свистун улыбчиво всех ждал у партера

Депутат Александ Репин отвлекался на телефон Оппозиционеры Павел Зоткин и Артем Грозов перед церемонией награждения о чем-то секретничали с директором театра Свистуном

Засветился на мероприятии и экс-мэр Александ Сенкевич

Зрители не забывали фиксировать все, что происходит

Некоторые, получив награду, видимо, сразу же написали об этом друзьям

Многие уделяли больше внимания телефонам, чем происходящему на сцене

Во время перерыва многие стипендиаты старались еще раз поднятся на сцену

А другие предпочитали фотографироваться в менее людном коридоре

После церемонии всех ожидал «Призрак оперы»