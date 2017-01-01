17 Ноябрь 2017

«Сошли с ума и едем в Африку»: трое николаевцев решили объехать 10 стран на старом Москвиче ВИДЕО

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Команда YouTube канала Сar4man затеяла интересную идею. Пока многие только мечтают отправиться в путешествие по новым горизонтам, они попытались превратить мысли в реальность. Желая доказать всем, что следуя за мечтой, можно пойти и на самые безумные поступки, а путешествовать на самом деле возможно как угодно и на чем угодно, трое николаевских парней Андрей, Сергей и Игорь специально приобрели ИЖ 21251 Комби, дабы присоединиться к автопробегу «Banjul Challenge», который является ежегодным знаковым автомобильным событием для благотворительности.

Благодаря ему отчаянные автомобилисты со всего мира четырнадцатый год подряд съедутся в далекую Гамбию и постараются подороже продать свою машину на аукционе. Путь длиной почти в 9000 километров герои проекта проведут в дорожных приключениях и испытаниях, которые позже можно будет увидеть в авторской «документалке».

На этом стареньком Москвиче николаевцы планируют объехать 10 стран

У машины «два мотора», ведь после продолжительных поисков нормального мотора было куплено два «почти нормальных» и из них собрали тот, что стоит под капотом, а все остальное переехало в багажник



Старт запланирован в декабре, а пока парни призывают заинтересовавшихся проектом помочь им в реализации безбашенной идеи. Во время поездки они будут печатать открытки и заряжать их энергией новых мест. Вырученные средства пойдут на еду и бензин для автомобиля. Приобрести открытку можно уже сейчас.

«Руководствуясь альтруизмом и советами бывалых путешественников, мы отправимся на старом Москвиче по интересному и сложному маршруту. Наша движущая сила - открытость новому, изрядная доля безумия и уникальные открытки, которые мы будем делать в дороге. Открытки мы зарядим позитивом, духом авантюризма и энергией невероятных мест на нашем пути. Они окунутся в воды Гибралтара, сухие горячие пески пустыни и дотронутся к древним стенам Марракеша. Таким образом у вас есть возможность получить уникальный артефакт и помочь нам доехать в Африку на Москвиче», – анонсируют ребята.

По пути следования парни будут печатать крутые открытки, подписывать их и затем отправлять всем желающим