Во вторник, 21 ноября, николаевцы собрались возле памятника Героям Небесной сотни, чтобы в День достоинства и свободы возложить цветы в память о тех, кто погиб, защищая Украину на Майдане и в зоне АТО.
Четыре года назад в Украине началось событие, которое снова разделило жизнь страны на «до» и «после» – начался Майдан, события на котором после назвали Революцией достоинства. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, начиная с 2014 года, 21 ноября снова стал государственным праздником, объединив годовщину Оранжевого Майдана и Революции достоинства.
Так, возле памятника собралось около двухсот человек: студенты, военнослужащие, чиновники и простые люди, которые пришли почтить память друзей или близких.
Среди присутствующих были замечены и первые лица Николаева и области: вице-мэры Евгений Шевченко, Мкртич Мкртчян, Юрий Степанец, глава облсовета Виктория Москаленко, вице-губернатор Александр Кушнир, нардеп Тарас Креминь, глава прокуратуры области Тарас Дунас и начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.
Ведущий кратко напомнил историю возникновения Дня достоинства и свободы, а также рассказал о событиях Майдана, унесших десятки жизней. После священнослужители Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери во главе с Митрополитом Николаевским и Богоявленским Владимиром прочитали молебен в честь людей, павших за свободу Украины.
Затем, все желающие возложили цветы к памятнику. В глазах некоторых была видна грусть, но другие смотрели на памятник с благодарностью тем, кто ценой своей жизни защищал будущее страны.