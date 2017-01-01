21 Ноябрь 2017

В годовщину начала Майдана николаевцы почтили память людей, погибших за свободу Украины

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Во вторник, 21 ноября, николаевцы собрались возле памятника Героям Небесной сотни, чтобы в День достоинства и свободы возложить цветы в память о тех, кто погиб, защищая Украину на Майдане и в зоне АТО.

Четыре года назад в Украине началось событие, которое снова разделило жизнь страны на «до» и «после» – начался Майдан, события на котором после назвали Революцией достоинства. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, начиная с 2014 года, 21 ноября снова стал государственным праздником, объединив годовщину Оранжевого Майдана и Революции достоинства.

Так, возле памятника собралось около двухсот человек: студенты, военнослужащие, чиновники и простые люди, которые пришли почтить память друзей или близких.

Среди присутствующих были замечены и первые лица Николаева и области: вице-мэры Евгений Шевченко, Мкртич Мкртчян, Юрий Степанец, глава облсовета Виктория Москаленко, вице-губернатор Александр Кушнир, нардеп Тарас Креминь, глава прокуратуры области Тарас Дунас и начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

Ведущий кратко напомнил историю возникновения Дня достоинства и свободы, а также рассказал о событиях Майдана, унесших десятки жизней. После священнослужители Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери во главе с Митрополитом Николаевским и Богоявленским Владимиром прочитали молебен в честь людей, павших за свободу Украины.

Затем, все желающие возложили цветы к памятнику. В глазах некоторых была видна грусть, но другие смотрели на памятник с благодарностью тем, кто ценой своей жизни защищал будущее страны.

Видимо, «старую-добрую» традицию сгонять студентов на патриотические мероприятия никто не отменял

Вице-мэр Евгений Шевченко, наверное, вспоминал события николаевского Майдана, одним из лидеров которого он был

Почтить память Небесной Сотни пришли и военнослужащие

Вице-губернатор Александр Кушнир стоял в первых рядах в компании заместителя мэра Мкртича Мкртчяна...

... и «главного полицейского» Николаевщины Юрия Мороза

Во время гимна главный спасатель Николаевщины Максим Грицаенко отдавал честь

Главный «культурный управленец» области Михаил Димитров внимательно следил за тем, чтобы все прошло хорошо

Митрополит Владимир молился за души всех погибших за свободу Украины

Главный прокурор области Тарас Дунас, в отличие от других первых лиц, слушал молебен в стороне...

... как и глава администрации Центрального района Александр Береза

Нардеп Тарас Креминь стоял, грустно опустив взгляд

Вице-мэры синхронно положили цветы