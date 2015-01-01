25 Ноябрь 2017

85-я годовщина Голодомора в Украине: николаевцы почтили память жертв возле мемориала

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Голодомор – это страшная трагедия, которая охватила не один населенный пункт и повлекла за собой многомиллионные человеческие жертвы, которые навсегда остаются в сердцах людей. Ежегодно в Николаеве и других городах Украины чтят память жертв это трагического события. Так, 25 ноября, в 85-ю годовщину Голодомора в Украине, николаевцы отдали дань памяти жертвам геноцида, возложив цветы к мемориальному комплексу.

Более сотни николаевцев траурным шествием с цветами прошли от площади перед Кафедральным собором на улице Садовой до мемориала жертвам Голодомора, расположенному по Херсонскому шоссе. Среди присутствующих не было ни одного народного депутата от Николаевщины, а некоторые партии решили «попиариться» и прошли шествие в память жертв Голодомора со своими флагами.

Уже возле самого мемориала управляющий Николаевской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир провел молебен за всех умерших от ужасного голода 85 лет назад.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко (в центре на переднем плане)

Не обошлось на траурном мероприятии и без участия чиновников. Так, первый заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь выступил перед собравшимися и пожелал им оставаться сильными и никогда не забывать о людях, которые умерли в эти трагические времена.

— Шановні миколаївці! Сьогодні ми з вами черговий раз зібрались для того, щоб вшанувати пам’ять майже чотирьох мільйонів українців, яких було знищено радянським режимом у 1932-1933 роках під час штучно створеного Голодомору. Те, що цей голодомор створений штучно, вже ні в кого не викликає сумніву. Нам з холодною головою необхідно пам’ятати те, що відбулося, і нам треба розуміти, що Росії ніколи не потрібна була сильна держава Україна. Ми повинні бути сильними та згуртованими. І тоді в вас ніхто і ніколи нічого не відбере. Ми ніколи не допустимо того, що відбулось в минулому, – заявил Вячеслав.

Выступил с речью в память о жертвах геноцида украинского народа и глава областной организации «Народного руху України» Юрий Диденко, который призывал горожан помнить о прошлом, чтобы построить счастливое будущее.

После чего николаевцы почтили память жертв минутой молчания, а также возложили цветы и кувшины с зерном как символ памяти о погибших за время трех черных страничек нашей истории – голодоморов 1921-22 годов, 1932-33 годов и 1946-47 годов. В этот период от недоедания умерло порядка 13-15 миллионов украинцев.

По-видимому, партии решили «пропиариться», придя на почтение памяти с флагами

Управделами исполкома Николаевского горсовета Степаненко, вице-мэры Степанец и Шевченко, первый вице-губернатор Бонь и глава николаевского «Руха» Диденко

Первый заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь рассказывал о том, что мы должны быть сильными и слаженными...

... а глава областной организации «Народного руху України» Юрий Диденко призывал горожан помнить о прошлом, чтобы построить счастливое будущее

Даже самые юные николаевцы пришли отдать дань памяти умершим во времена Голодомора

Вице-мэр Евгений Шевченко, в отличие от Боня и Диденко, отдавал дань памяти жертва стоя, видимо, побоялся испачкать свои штаны

Пришел почтить память жертв Голодомора и «культурный управленец» Юрий Любаров