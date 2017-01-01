28 Ноябрь 2017

Хлеб с плесенью и усатые друзья: в «Могилянку» приехал ревизор, ректор проверку считает «заказом» ВИДЕО

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Начало недели в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы началось с ревизорской проверки. Провел её новый ведущий шоу «Инспектор. Города». Об этом стало известно от студентов этого образовательного учреждения. Проверка началась в понедельник, 27 ноября, и продолжилась во вторник, 28 ноября.

Так, ревизор программы Владимир Остапчук проверил студенческую столовую, а также одно из общежитий, которое расположено по улице Пограничной. Причиной проверки стало анонимное сообщение в редакцию программы о том, что в столовой ЧНУ продают несвежую еду. Как рассказал один из очевидцев событий, съемки программы проходили около 12 часов дня, когда в университете проходила большая перемена и все учащиеся «набивали животы» типичной студенческой пищей.

«Когда студенты сидели и обедали, на кухню, можно так сказать, «вломилась» съемочная группа для того, чтобы увидеть, в каких условиях готовятся те или иные блюда. Также брали интервью. Ну и ходили люди с GoPro и показывали столики, за которыми сидели студенты», – рассказал один из студентов.

Учащиеся также сообщают и о том, что ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко возмущенно отреагировал на проверку съёмочной группы и даже пытался выпроводить непрошеных гостей. Однако после длительной осады ректор все же смирился и дал интервью журналистам.

В комментарии NikLife он рассказал, что ему стыдно за телеканал, который снимает эту программу, а также он считает, что ревизия явно заказная и результаты были известны заранее.

— Мое мнение, мне стыдно за канал 1+1. Когда приезжают с явным заказом и видят только нехорошее, даже не хотят пойти посмотреть на что-нибудь хорошее, то… Мое мнение такое: предвзятые и заранее определенные результаты. Ничего не видеть позитивного. Ну если наш университет — это ганьба для Николаева, вуз, который, как они сами сказали, лучший в городе, то что тогда говорить о городе, – рассказал возмущенный руководитель учреждения.

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После этого съемочная группа направилась проверять условия жизни студентов в одно из общежитий ЧНУ, расположенное на улице Пограничной.

«Журналисты заходили в несколько комнат на этаже с камерами, спрашивали у студентов о качестве жизни в общежитии, о том, насколько все хорошо. Как только они зашли в здание – вахтёр сразу позвонил коменданту, а она — ректору. Он буквально сразу прибежал, оправдывался. Спрашивали у ректора, почему все находится в таком состоянии. Тараканы, ремонты в комнатах, которые делают студенты за свой счёт. Поднимался вопрос вымышленных дополнительных услуг, за которые бюджетникам нужно платить по 3000 в год. Одна девушка рассказала о том, что если она не заплатит за дополнительные услуги, то ей не выдадут диплом», – сообщила одна из студенток.

Несмотря на это, сам ректор считает, что именно студенты являются разносчиками антисанитарии не только в общежитии, но и в университете.

— Антисанитарию вообще разводят студенты. Тут надо на студентов жаловаться. Я вчера на кухне забрал студенческий у девочки, которая курила. Прямо на кухне. Я сколько раз гонял студентов, которые мусор в пакетах выбрасывают из окна. Даже один раз попали по голове главному бухгалтеру. Антисанитарию разводят те, кто там живет. Можно жаловаться, что ректор не пришел и не помыл пол в комнате, – добавил Клименко.

Результаты этой непростой проверки можно будет увидеть во втором сезоне программы «Инспектор. Города».

В сообществе «Подслушано в Могилянке» в социальной сети ВКонтакте возмущенные студенты продолжают обсуждать причины «ревизии». Одни считают, что поводом стал несвежий хлеб с плесенью, другие же уверены, что предлогом стали «усатые друзья».

А тем временем студенты выстраивают свои «пирамиды» происходящих событий

Отметим, что во втором сезоне программы «Инспектор. Города» телеведущий Владимир Остапчук проведет инспекции украинских городов и оценит уровень комфорта жизни простых украинцев в каждом из них. Инспекции будут проводиться по шести критериям. Кроме уже традиционных – медицина, образование, безопасность, еда и элита, ведущий также оценит сферу услуг, важную роль в которой играют открытость и доброжелательность населения в городах. Целью проекта «Инспектор. Города» является улучшение жизни населения и повышение уровня обслуживания в роддомах, супермаркетах, школах, детских садах и других общественных заведениях страны. Подчеркивая достоинства каждого из учреждений, давая полезные советы и указывая на ошибки в работе, Владимир Остапчук будет стимулировать работников медицины, образования, общественного питания, транспорта и других сфер к более ответственному отношению к своим обязанностям и повышению качества предоставляемых услуг простым украинцам.

Заведения, которые смогут продемонстрировать высокий уровень предоставляемых услуг, получат от ведущего звание «Гордость города». Учреждения, чьи услуги не соответствуют стандартам качества, будут отмечены табличкой «Позор города». По информации редакции NikLife, Черноморский университет имени Петра Могилы отмечен именно второй табличкой.

Совсем скоро увидим, как телеведущий Владимир Остапчук вручил ректору ЧНУ имени Петра Могилы Леониду Клименко «черную метку»

Леонид Клименко пристально следит за ходом ревизии

Интересно, найдутся ли в Николаеве заведения, достойные стать «гордостью города»