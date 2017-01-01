29 Ноябрь 2017

Студенты, чиновники и Алексей Савченко «продают» свидание с собой на благотворительном аукционе

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Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, чиновники и студенты «продают» свидание с собой на благотворительном аукционе. Соответствующую публикацию организаторы опубликовали в группе аукциона свиданий.

Суть аукциона в том, что любой николаевец может предложить встречу с ним, а заинтересованные люди должны предлагать ставки за такую возможность.

«Суть благодійного аукціону проста – це торги за право зустрічі з людиною. Зустріч ні до чого не зобов'язує - можна просто зустрітись і випити чашку кави чи чаю. Продовжувати спілкування чи ні – справа двох. Хлопці і дівчата заповнюють анкету, після чого їх фото та короткий опис публікується в групі аукціону. Зацікавлені учасники роблять ставки у коментарях», – рассказали организаторы.

Вырученные деньги пойдут на нужды Николаевской областной детской больницы.

Свидание с собой предлагают не только студенты, но и чиновники облгосадминистрации. А особым сюрпризом стал «лот» Алексея Савченко – главы Николаевской области. Так, под постом, где он «выставляется», развернулась неслабая борьба: минимальная ставка в 20 гривен за два часа подскочила до 1200 гривен. Причем, за возможность пообщаться с главой области «сражаются» не только журналисты, но и обычные горожане.

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