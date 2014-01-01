01 Декабрь 2017

Николаевщина в топ-5 зараженных ВИЧ/СПИДом областей Украины ИНФОГРАФИКА

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Как показывает практика, ВИЧ и СПИД справедливо можно считать горем мирового масштаба. Эпидемия этой страшной болезни из года в год забирает жизни людей в каждом уголке нашей планеты, не щадя даже самых молодых. Украина долгое время остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. В пределах самой страны, как ни прискорбно, Николаевская область занимает третье место.

Во Всемирный День борьбы со СПИДом NikLife решил напомнить горькие причины заражения инфекцией и заострить внимание на масштабах распространения болезни рядом с каждым из нас.

По данным 2017 года от Министерства здравоохранения Украины, за последние тридцать лет в Украине зарегистрировано более 300 тысяч случаев инфицирования ВИЧ, из них около 45 тысяч завершились летальным исходом. Наиболее высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции отличаются Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.

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За полгода по Украине было зарегистрировано почти пять тысяч новых случаев СПИДа. Из статистики Министерства можно сделать вывод, что уровень заболеваемости СПИДом в стране вырос на 17%, и Николаевская область также занимает третью позицию.

Уровень смертности от СПИДа по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5%. Николаевщина в этом показателе снова-таки открывает тройку лидеров.

Отметим, что в структуре путей передачи ВИЧ-инфекции среди николаевцев преобладает половой путь. Однако одной из основных причин стремительного распространения инфекции также остается употребление нелегальных инъекционных наркотиков. Поэтому стоит напомнить, что наиболее эффективным средством защиты от болезни является контрацепция и здоровый образ жизни.

Текст: Анастасия Михайлова

Инфографика: Антон Малиновский