02 Декабрь 2017

Николаевский археолог опубликовали вид Дикого Сада с высоты птичьего полета

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Дикий Сад можно по праву назвать главным историческим достоянием Николаева, которое украшает город в самом его сердце. Так, в сети были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть городище с высоты птичьего полета.

Снимки исторической памятки в необычном ракурсе на своей странице в Facebook опубликовал руководитель раскопок Кирилл Горбенко.

«Дикий Сад 2017. Цитадель, ров с фундаментом моста и ближнее предместье (помещения 21, 13, 17, 18, 22) - вид с высоты птичьего полёта», - подписал публикацию историк.

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Всего опубликовано 5 фотографий, на которых виден масштаб исторической достопримечательности. Автором фото стал Александр Кабанов. Отметим, что последний, 26-й сезон раскопок стал поистине уникальным для Дикого Сада. Так, археологи в центре Николаева раскопали жилище древнего костореза.

Напомним, что в этом году в День археолога состоялось масштабное мероприятие в древнем городище «Дикий Сад».