08 Декабрь 2017

Разрушается сам собой: в сети опубликовали историю николаевского храма, названного архитектурным чудом

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Паблик «Маловідома Україна» на своей странице в Facebook опубликовал историю и фото Храма Святых Петра и Павла, который находится на Николаевщине, назвав его архитектурным чудом Украины.

Ранее на этом месте в 1811 году находилось немецкое поселение Карлсруэ, которое после переименовали в Калестрово. В 1881-1885 годах по проекту архитектора Корфа в селении был построен храм из прочного ракушечника – его и назвали храмом Святого Петра и Павла. Через 14 лет перед собором был построен дом пастора, а в 1887 году прелат Черяхович благословил храм.

Через десять лет в храме смонтировали орган, а позже была написана фреска «Ход Иисуса с крестом на плечах», установлено восемь новых статуй, в том числе и Божьей Матери Марии. А в 1909 году церковь была декорирована художником из Инсбрука Рафаэлем Талером. Его работа была оценена в 6000 рублей.

В 1934 году верх колокольни и башни были снесены коммунистами, но за время оккупационного периода башня на храме все же была восстановлена. Во время Великой Отечественной войны при наступлении советских войск практически все колокольни по непонятной на то причине были разрушены с воздуха.

На сегодняшний день полуразрушенный храм Святого Петра и Павла принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, однако реставрационные работы в нем так и не проводились. Один из лучших храмов неоготики разрушается сам собой.