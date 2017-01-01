10 Декабрь 2017

«Елка из фильма ужасов»: в сети возмутились главной елкой Николаева

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В этом году на новогодние праздники николаевцев ждут сюрпризы: елки будет сразу две, причем, главная обошлась городскому бюджету почти три миллиона гривен. Однако, как только на площади Соборной закончилось её установка – в сети тут же раскритиковали «новогоднюю красавицу».

Так, один из пользователей опубликовал ночное фото елки с подписью «Елка из фильма ужасов». Народ в комментариях поддержал его настрой. Некоторые возмутились ценой «подарка», а другие и вовсе заявили, что старая была лучше. Тем не менее, были и те, кому елка понравилась: их главным аргументом в споре с инакомыслящими было то, что на «новогоднем дереве» есть иллюминация и пока её не включили, судить о ней нечего. Нашлись и те, кто принялся шутить на эту тему, предполагая, что елку обтянули ковром или же она и вовсе вязанная.

Напомним, что вместе с елкой на площади Соборной устанавливают каток, луна-парк и много иллюминации – открытие всего этого произойдет 19 декабря, на День святого Николая.

Фото елки, с которого и началась дискуссия

Люди возмущались ценой и хотели вернуть старую елку

А некоторые даже вспомнинали экс-мэра Александра Сенкевича