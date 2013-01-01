11 Декабрь 2017

Мышцы как украшение: Николаевская спортсменка стала четвертой на чемпионате мира по бодибилдингу

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Женщины – бодибилдеры, кто они? Целеустремленные спортсменки или «мужеподобные мутанты»? Решать далеко не каждому из нас. Но вот достижения, которые зарабатывают они благодаря регулярным тренировкам, достойны внимания даже на мировом уровне. Николаевские девушки не отстают от современных тенденций делать мышцы своим украшением. Они хорошо питаются, не следуют безумным диетам и активно рушат извращенные стереотипы о женском бодибилдинге. Также, представляя родной город, спортсменки участвуют в различных соревнованиях и демонстрируют неплохие результаты.

Так, николаевская тренер Галина Беспалько в составе сборной Украины приняла участие в официальном чемпионате мира по IFBB (Международной федерации бодибилдинга и фитнеса), который проходил во Франции 1-4 декабря. Девушка покорила город Бирриц и заняла 4 место в финале. Примечательно, что в соревнованиях участвовали 310 атлетов из 56 стран мира. Также отметим, что Галина является мастером спорта Украины по бодибилдингу, 2-х кратной чемпионкой Украины, а также чемпионкой Южного региона.

К слову, ранее в Николаеве девушки со всей Украины «потягались» за звание лучших в пауэрлифтинге. Поэтому, наверное, стоит задуматься, является ли общественное мнение о женском бодибилдинге испорченным профессионалками, которые пожертвовали своим здоровьем ради победы, или же силовым видам спорта поклоняются только фетишисты, предпочитающие неадекватную мышечную массу натуральной красоте женского тела.

