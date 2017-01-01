11 Декабрь 2017

«Продажная» журналистика: редакция NikLife присоединилась к благотворительной акции

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Нашумевший благотворительный аукцион встреч от Фундации Региональных Инициатив набирает оборотов. К студентам, чиновникам, депутатам и Алексею Савченко в желании продать свидание с собой для благотворительности ежедневно присоединяются актеры, общественники и журналисты.

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Так, редакция NikLife не осталась в стороне от этой благотворительной инициативы, которая охватила весь Николаев. Благородная миссия не оставила равнодушными журналисток Владлену Транскую и Анастасию Михайлову, а также редактора интернет-журнала Татьяну Вязникову. Теперь любой николаевец может выкупить встречу с нами в качестве лотов. Заинтересованные люди должны предложить ставки за такую возможность.

Потягаться за возможность получить оригинальный подарочек от Татьяны можно здесь

Если хотите побороться за встречу с Владленой и душевный разговор о кинематографе, вам сюда

А если желаете получить возможность узнать журналистские инсайды от Анастасии, эта ссылка для вас

Напомним, что главная цель аукциона встреч в благотворительности. По словам организаторов, их главной целью является помощь Николаевской областной детской больнице, и все собранные деньги уйдут именно на нужды этого учреждения.

«Суть благодійного аукціону проста – це торги за право зустрічі з людиною. Зустріч ні до чого не зобов'язує - можна просто зустрітись і випити чашку кави чи чаю. Продовжувати спілкування чи ні – справа двох. Хлопці і дівчата заповнюють анкету, після чого їх фото та короткий опис публікується в групі аукціону. Зацікавлені учасники роблять ставки у коментарях», – рассказали организаторы.

До конца аукциона осталось 5 дней, и поэтому желающим стоит поспешить. В воскресенье, 17 декабря в 14:00 в стенах Николаевской ОГА состоится общая встреча участников для знакомства и сбора средств.

«Дана зустріч спрямована на знайомство переможців та лотів, після неї Ви можете самостійно зустрітися за чашкою кави, або де вигадаєте», – анонсировали организаторы.

Отметим, что самым популярным лотом аукциона остается глава Николаевской области Алексей Савченко. С надеждой на интервью в борьбу за встречу с ним вступили даже иногородние журналисты. Последняя ставка под лотом с его фото - 33 тысячи 333 гривны.

Вступить в борьбу и перебить самую солидную ставку аукциона можно здесь

Побороться за возможность встречи с исполнительным директором «Союза потребителей Украины» и любителем поискать просрочку в николаевских супермаркетах Максимом Несмияновым можно тут

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