14 Декабрь 2017

Студенты академии лидерства перевоплотились в «оленей» и стали помощниками Святого Николая

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В николаевской ячейке Украинской Академии Лидерства стартовал проект ко Дню Святого Николая. Чтобы подарить детям маленькое чудо студенты вновь проявили свой энтузиазм и объединились для создания самодельных ангелочков, приобщая к этому делу и других николаевцев. Работа кипит уже несколько дней.

Так, несколько десятков людей кропотливо трудятся над созданием праздничной атмосферы и вкладывают свои усилия в милых ангельских созданий из ткани, которые, стоит отметить, достаточно правдоподобные. К примеру, в среду, 13 декабря, студенты академии объединили свои усилия вместе со школьниками, которые изъявили желание помочь проекту. В шапочках Деда Мороза и с «ушками оленей» они старательно вырезали силуэт ангела из плотного сукна и клеили к нему различные аксессуары из блесток и разноцветных камешков. Помимо этого, они душевно общались и пели новогодние песни.

По словам кураторов проекта, они хотят приготовить для детей имбирные пряники и даже покроют их глазурью. При этом самодельные ангелочки, над которыми так усердно трудятся участники акции, будут нести символический характер.

«Яка взагалі сама історія про Святого Миколая? Дід приходить до дітей з ангеликом та Антипком. Ангел дарує подарунок тим діткам, що відзначились добрими справами. А тим, хто погано себе поводив, Антипко віддає різочки. Тож ангел – це символ любові, добра, щастя та милосердя один до одного, а також побажання того, щоб діти робили добрі справи», – отметила одна из организаторов проекта Екатерина Тучук.

Сама же инициатива «Слідами Святого Миколая» недавно получила поддержку из бюджета города, и теперь ребята приготовили развлекательную программу, в рамках которой они уже начали посещать детей из школ-интернатов, детских садов и детских домов Корабельного района. С маленькими подарками и интерактивными играми они знакомят малышей с традицией празднования, и распространяют среди них светлые идеи добра. В прошлом году общественники уже сумели охватить большую аудиторию вокруг этой благотворительной акции, но теперь им хочется популяризировать ее еще больше и сделать подарки более качественными.

«Кожен ранок ми ходимо до різних шкіл, розповідаємо дітям про це свято та робимо з ними карту добрих справ за тиждень. Дуже мило, коли діти малюють, як вони допомагають мамам чи кидають в скриньку гроші для хворого хлопчика. Зустрічаємось з ними протягом тижня, а 19-го прийдемо з виставою та подаруємо подарунки-ангелочки, а також дитячі меблі та смаколики», – рассказала Екатерина.

Напомним, что прежде чем наступит праздник, представители Украинской Академии Лидерства, по-видимому, решили подогреть интерес аудитории к проекту и сняли видеоролик с социальным опросом николаевских детей. У них спрашивали, знают ли они, кто такой Святой Николай, и какой подарок в этом году от чудо-дедушки ждет детвора.