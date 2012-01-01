15 Декабрь 2017

Как в Праге: на Флотском бульваре старые фонари меняют на новые винтажные

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В Николаеве, на Флотском бульваре рабочие начали менять фонари. Теперь любимое место для прогулок у горожан будет выглядеть чуть более атмосферно, с красивыми вычурными светильниками.

Старые лампы уже начали выходить из строя и выглядели не самым должным образом. Потому в мае департамент ЖКХ городского совета объявил тендер на замену фонарей. Предпринимательскую «гонку» выиграла львовская фирма «Торговый дом «Светло-дизайн». Судя по договору, закончить строительные работы должны до 25 декабря. Всего работы обойдутся бюджету 8,7 миллионов гривен.

Вычурные светильники выполнены в винтажном стиле

На территории Флотского бульвара планируется установить 128 фонарей. С количеством светильников в мэрии, судя по всему, переборщили, ведь один из них рабочие установили прямо по средине газона, где нет и не предвидится пешеходных зон.

Скорее всего, фонари сделаны из чугуна, а его столб украшен гербом Николаева. Светильники выполнены в винтажном стиле – точно такие же можно встретить на старинных улочках Праги, Вены, Будапешта и многих других городов Европы.

Раньше фонари Флотского бульвара были достаточно простенькими

Столбы украшены гербом города

Иногда логику рабочих понять очень сложно

Теперь Флотский бульвар будет чуточку больше похож на атмосферные старинные улочки Праги...