15 Декабрь 2017

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

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Николаев продолжает активно готовиться к новогодним праздникам. Ну и как же в Новый год, да без елки? Будь она «живая» или искусственная, это деревце уже давно стало символом зимних праздников, заняв почетное место не только на центральной городской площади, но и в каждом доме. Начинать выбирать и покупать себе «игольчатый» символ праздников можно уже с пятницы, 15 декабря, ведь в городе официально открылись елочные базары. NikLife уже побывал на одном из них и разузнал, во сколько же в этом году николаевцам обойдется хвойное деревце.

Так, на проспекте Мира, на углу с улицей Строителей, разрослась целая елочная инфраструктура. Некоторые продавцы еще «окапываются», другие же активно ведут продажу. По словам продавцов, привезли колючих красавиц в Николаев из Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Тут можно найти ели, сосны и пихты. При этом ценовое и видовое разнообразие деревьев поражает воображение.

В этом году цены на елки, по сравнению с предыдущим годом, повысились незначительно. Стартуют продажи от 100 гривен и растут в зависимости от высоты и пышности самого дерева, ну и наглости продавцов. Ценовая политика в этом месте у разных продавцов значительно не отличается и колеблется от 50 гривен до 150 гривен на хвойные с одинаковыми параметрами. При этом самой дорогой в этом месте оказалась сосна стоимостью в 1 тысячу 500 гривен, а также пихта за 1 тысячу 200 гривен. Пользуются немалым спросом среди николаевцев и «малютки»-елочки, уже установленные на специальных подставках. Такое удовольствие стоит на порядок меньше сосен и весьма удобно транспортируется, при этом создает настроение не хуже больших и пышных хвойных.

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Отметим, что большая доля рынка по-прежнему завалена «нелегальными вечнозелеными», которые попадут в дома николаевцев с явным браконьерским прошлым. Так, прогуливаясь по елочному базару, продавцы с легальными хвойными были весьма приветливы и были готовы показать документы на свою продукцию. Нелегалы же напротив, не разрешали фотографировать свои ели и вели себя весьма агрессивно.

Одна из самых дорогих сосен за 1 тысячу 500 гривен

Маленькие елочки весьма компактны для транспортировки и уже на подставке Легальные лесные красавицы носят браслетики со штрих-кодами

Перед тем как покупать главный символ новогодних праздников, помните, что у каждого дерева должна быть бирка. Это своеобразный паспорт для елок, а также ваша уверенность в том, что вы поддерживаете легальный бизнес. Официально заготовленные праздничные деревья будут иметь пластиковые бирки либо белые «браслеты» со штрих-кодом для электронного учета древесины. Благодаря такой маркировке можно узнать о происхождении выставленных на продажу иголочек на сайте Госагентства лесных ресурсов. Проверять также стоит и легальность места, где вы совершаете покупку. Исполнительный комитет Николаевского городского совета официально определил такие места.

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По словам продавцов, при выборе хвойной красавицы в первую очередь нужно обратить внимание на ствол, так как он является индикатором состояния дерева в целом. Дерево должно быть без трещин, достаточно толстое и покрыто иголками, как и ветки. У здорового дерева толщина ствола доходит до 10 сантиметров в обхвате. После удачного приобретения не стоит забывать об уходе за новогодним деревом. Для этого необходимо подрубить ему ствол и на 10 сантиметров очистить от коры, что позволит хвойному дышать и увеличить водопоглощение дерева.

Отметим, что во вторник, 19 декабря, Святой Николай «зажжет» главное праздничное дерево города.

Легальность этих сосен под вопросом, нет ни бирок, ни браслетов Возможно, эти сосны были незаконно «убиты» в Матвеевском лесу Эти красавицы, по-видимому, тоже без паспортов