В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

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В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

Николаев продолжает активно готовиться к новогодним праздникам. Ну и как же в Новый год, да без елки? Будь она «живая» или искусственная, это деревце уже давно стало символом зимних праздников, заняв почетное место не только на центральной городской площади, но и в каждом доме. Начинать выбирать и покупать себе «игольчатый» символ праздников можно уже с пятницы, 15 декабря, ведь в городе официально открылись елочные базары. NikLife уже побывал на одном из них и разузнал, во сколько же в этом году николаевцам обойдется хвойное деревце.

Так, на проспекте Мира, на углу с улицей Строителей, разрослась целая елочная инфраструктура. Некоторые продавцы еще «окапываются», другие же активно ведут продажу. По словам продавцов, привезли колючих красавиц в Николаев из Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Тут можно найти ели, сосны и пихты. При этом ценовое и видовое разнообразие деревьев поражает воображение.

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие ценыВ Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие цены

В этом году цены на елки, по сравнению с предыдущим годом, повысились незначительно. Стартуют продажи от 100 гривен и растут в зависимости от высоты и пышности самого дерева, ну и наглости продавцов. Ценовая политика в этом месте у разных продавцов значительно не отличается и колеблется от 50 гривен до 150 гривен на хвойные с одинаковыми параметрами. При этом самой дорогой в этом месте оказалась сосна стоимостью в 1 тысячу 500 гривен, а также пихта за 1 тысячу 200 гривен. Пользуются немалым спросом среди николаевцев и  «малютки»-елочки, уже установленные на специальных подставках. Такое удовольствие стоит на порядок меньше сосен и весьма удобно транспортируется, при этом создает настроение не хуже больших и пышных хвойных.

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Отметим, что большая доля рынка по-прежнему завалена «нелегальными вечнозелеными», которые попадут в дома николаевцев с явным браконьерским прошлым. Так, прогуливаясь по елочному базару, продавцы с легальными хвойными были весьма приветливы и были готовы показать документы на свою продукцию. Нелегалы же напротив, не разрешали фотографировать свои ели и вели себя весьма агрессивно.

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие ценыОдна из самых дорогих сосен за 1 тысячу 500 гривен

В Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие ценыМаленькие елочки весьма компактны для транспортировки и уже на подставкеВ Николаеве открылись елочные базары: как выбрать и какие ценыЛегальные лесные красавицы носят браслетики со штрих-кодами

Перед тем как покупать главный символ новогодних праздников, помните, что у каждого дерева должна быть бирка. Это своеобразный паспорт для елок, а также ваша уверенность в том, что вы поддерживаете легальный бизнес. Официально заготовленные праздничные деревья будут иметь пластиковые бирки либо белые «браслеты» со штрих-кодом для электронного учета древесины. Благодаря такой маркировке можно узнать о происхождении выставленных на продажу иголочек на сайте Госагентства лесных ресурсов. Проверять также стоит и легальность места, где вы совершаете покупку. Исполнительный комитет Николаевского городского совета официально определил такие места.

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По словам продавцов, при выборе хвойной красавицы в первую очередь нужно обратить внимание на ствол, так как он является индикатором состояния дерева в целом. Дерево должно быть без трещин, достаточно толстое и покрыто иголками, как и ветки. У здорового дерева толщина ствола доходит до 10 сантиметров в обхвате. После удачного приобретения не стоит забывать об уходе за новогодним деревом. Для этого необходимо подрубить ему ствол и на 10 сантиметров очистить от коры, что позволит хвойному дышать и увеличить водопоглощение дерева.

Отметим, что во вторник, 19 декабря, Святой Николай «зажжет» главное праздничное дерево города.

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Покупайте хвойные со штрих-кодами и проверяйте их на месте, тем самым вы поддержите легальный бизнесТатьяна Вязникова
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