20 Декабрь 2017

Ярмарка на Соборной: что попробовать и как развлечься на главном новогоднем фестивале Николаева

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День святого Николая в городе корабелов прошел, без какого-либо преувеличения, просто грандиозно. Тысячи (а то и десятки тысяч) горожан пришли на Соборную площадь зажечь главную елку Николаева и поучаствовать в открытии ледового катка. Кроме того, возле здания мэрия дали старт новогодней ярмарке и провели праздничный концерт.

К слову, на концерте звезд всеукраинского масштаба (как, например, в Киеве) не было, но и без этого выступления местных коллективов было действительно на приличном уровне. На сцене выступали известные хореографические клубы, вроде Slice и «Каприз»; артисты вызвали настоящие восхищение файер-шоу, а настоящие праздничное настроение создавали музыкальные группы – завершился концерт шикарным перфомансом cover-бэнда Radiostars.

Огромный ажиотаж вызвали у николаевцев каток, аттракционы и ярмарка. Предлагаем пойти по порядку.

Каток

Минус катка в том, что нет никакого утвержденного прайс-листа с ценами. Во всяком случае в домике возле него, где выдают коньки, приходится узнавать стоимость у кассира. Это составляет изрядное неудобство и даже веет определенной непрозрачностью.

Тем не менее, как заявил NikLife тамошний касир, 45 минут на катке обойдется вашему кошельку в 100 гривен. Но (!) если у вас есть свои коньки, цена упадет на 20 гривен.

Аттракционы

Аттракционов на Соборной сразу шесть штук. На вкус и цвет они должны устроить почти всех горожан. К примеру, на «Автодроме» можно покататься на машинках за 60 гривен. Пощекотать нервы можно на аттракционе «Экстрим» – огромные качели, на конце которых прикреплены вращающиеся сидения. За это придется заплатить 100 гривен. Еще одно развлечение для взрослых – «Лавка». Двадцать сидений, расположенных друг возле друга, которые на высокой скорости вращаются по кругу.

Три других аттракциона для самых маленьких николаевцев – «Паровоз», «Вертолеты» и «Детская цепная» (все по 30 гривен). 5 гривен можно также потратить на попытку вытащить игрушку маленьким краном.

Еда

Хорошую, красивую и главное вкусную гастроярмарку в Николаеве ждали уже давно. Поэтому в первый день ее работы горожане смели с прилавков буквально все. К слову, на День святого Николая работало 14 домиков с самой разнообразной едой. Вряд ли все они будут угощать посетителей фестиваля на постоянной основе, но точно можно сказать, что в праздничные дни работать точно будут все. Объективности ради, следует отметить, что днем 20 декабря, на площади работали 10 домиков. Еду можно кушать, гуляя возле елки и других иллюминаций, а можно остановиться у специальных столиков.

Что попить? Практически у каждого прилавка вам предложат глинтвейн – от 25 до 50 гривен за стаканчик. Традиционно-популярные напитки – кофе и чай. Американо и эсперессо – от 15 гривен, латте – от 20 гривен, чай – от 10 гривен. Кроме того, некоторые торговцы предлагают капучино, какао, пунш, горячий шоколад всеразличные настойки и наливки.

Что покушать? На ряду с глинтвейном, огромным спросом пользуется шашлык – куриный и свиной. Цены на него стартуют от 50 гривен. Во многих гастродомиках делают вкусный гриль из того же куриного или свиного мяса, колбасок и овощей вместе с грибами. Куда же в Николаеве без шаурмы? За нее придется выложить 30-40 гривен. Продают также и хот-доги с самыми разными добавками, гамбургеры, картошку фри (все – от 25 гривен). Что касается нежирных лакомств, то замечательную компанию вашей чашечки чая или кофе составят круассаны и пряники (от 15 гривен).

Итог

Соборная площадь в этом году приятно удивляет. Возле мэрии есть где сделать классные фото, есть огромный выбор еды и напитков, и даже банальные концертные программы могут хоть и немножко, но поднять ваше настроение. Испортить впечатление могут только не совсем культурные жители города, которые в упор не хотят пользоваться урнами... Но это, так или иначе, проблема не организаторов. Конечно, можно найти и другие изъяны ярмарки, но плюсов определенно больше, чем минусов и это радует.

P.S. Если хотите что-то покупать на гастрофестивале – возьмите с собой побольше мелких купюр. В противном случае, велика вероятность, что придется долго ждать сдачи.

Ярмарка возле мэрии настолько романтична, что некоторые решаются на удивительные поступки

С геометрией на Соборной все в порядке