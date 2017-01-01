27 Декабрь 2017

«Война – женского рода»: в Николаеве состоялась премьера фильма о роли женщин в зоне АТО ВИДЕО

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Во вторник, 26 декабря, в кинотеатре «MULTIPLEX» состоялась премьера документального фильма «Невидимый батальон». Работу впервые показывают на широком экране, а презентовать ее николаевцам приехали режиссер фильма Светлана Лещинская, исполнительный продюсер Оксана Иванцив и волонтер Соломия Бобровская.

Несмотря на рабочий день, в кинозале собралось несколько десятков горожан – небезразличных к проблемам женщин-военных. Перед началом просмотра команда фильма выступила перед зрителями. Продюсер Оксана Иванцив уверена, что события войны на Востоке нашей страны очень важно освещать не только с позиции мужчин. Для этого прекрасно подходит жанр документального кинематографа.

— Це документальні історії про нашу війну і саме тому вони справжні. Тому що в документальних історіях сам Бог стає режисером. Це війна через жіночі долі, це війна через погляди наших режисерок, це такий ракурс на війну, через який зазвичай не дивляться. Адже коли говорять про війну, як правило, розповідають про чоловіків та розповідають чоловіки, – отметила продюсер.

Пришел на премьеру фильма в Николаеве грузинский дипломат Теймураз Нишнианидзе

И.о. мэра Татьяна Казакова общалась с командой проекта

Волонтер Соломия Бобровская

Режиссер картины Светлана Лещинская поначалу очень удивилась, когда ее пригласили в канун новогодних праздников на показ столь серьезного и важного фильма. Однако позже поняла – в такие дни важно помнить, кто дарит всем нам мир и покой.

— Когда меня сюда пригласили в Николаев, на показ 26-го числа, в канун Нового года, я очень удивилась. Думала, что людям может быть не очень интересно и уместно о таком сейчас говорить. А потом я подумала, что наоборот это очень хороший повод подумать и вспомнить, благодаря кому мы сейчас имеем возможность праздновать все эти праздники, ходить в кафе, наряжать елки... Благодаря тому, что сейчас на Востоке идут боевые действия. Важно помнить об этом! И даже если у нас нет возможности взять оружие в руки, нужно постараться стать чуть-чуть лучше, чтобы они там не зря рисковали своими жизнями, – поделилась одна из создателей «Невидимого батальона».

Волонтер Соломия Бобровская, в свою очередь, считает важным показ фильма в Николаеве, ведь город на сегодняшний день весьма чувствителен в контексте осознания событий в зоне АТО.

— Південь України і власне місто Миколаїв – це регіон, який сьогодні є дуже чутливим. І про такі речі, як війна, треба говорити і на великих екранах, а не тільки в газетах, в школі і т.д. Це війна, яка прийшла на нашу землю, у наші домівки. Ставлення до цього явища треба виховувати змалечку, – заявила экс-глава Одесской ОГА.

Директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко

Глава облсовета Виктория Москаленко также оказалась в числе зрителей фильма

И на премьеру привела свою сестру Лилию

Директор николаевского кинотеатра «MULTIPLEX» Николай Дубинчук уверен, что показ подобных фильмов – очень важное дело, и отметил, что он и дальше будет способствовать в проведении мероприятий такого рода.

— Для кинотеатра это знаковое событие. Вот вчера у нас тоже проходило знаковое событие, приезжал режиссёр «Киборгов» с презентацией фильма, мы пригласили воинов, которые защищали непосредственно аэропорт. Основная цель кинотеатра сейчас и политика компании – дарить людям эмоции. Фильм показывают так, как его задумал создатель. Ну, а когда еще и создатель присутствует на показе – это вообще «люкс». Мы и дальше будем способствовать в подобных мероприятиях абсолютно на волонтерских началах, для того, чтобы людям было интересно. Будем помогать и общественным организациям города Николаева, как мы и до этого делали, – сообщил Николай Дубинчук.

Команду фильма решила наградить глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко – каждая из трех девушек получила Крест святого Николая за кинематографическое освещение событий на Востоке Украины.

Сам фильм «Невидимый батальон» посвящен историям шести женщин, которые долгое время служили в зоне АТО. Кроме Светланы Лещинской режиссерами были Ирина Цилык и Алина Горлова. Каждая из них закрепила за собой по две истории девушек-военных. В фильме речь идет о проблемах статуса солдаток – долгое время всем женщинам в АТО приходилось быть оформленными в качестве поварих, медсестер, но никак не снайперов, разведчиц и т.д. Также картина раскрывает и так называемый поствоенный синдром, когда, вернувшись из АТО, женщины не могут вернуться к прежней жизни в семье, на работе, в отношениях с друзьями. Важно отметить, что многие сцены «документалки» снимали непосредственно в зоне боевых действий.

Очень часто в историях о событиях войны на Донбассе и Луганщине говорят о мужчинах, забывая при этом неоцененный вклад женщин в охрану территориальной целостности Украины. Важно знать: в Вооруженных Силах проходят службу и работают свыше 54 тысяч женщин, из которых 21 тысяча – военнослужащие.

Редактор интернет-журнала NikLife Татьяна Вязникова и директор кинотеатра «Multiplex» Николай Дубинчук

Одна из героинь – Елена Билозерская. В зону АТО уехала вместе с мужем. Служит в батальоне «Айдар» снайпером. Девушка призналась, что уже очень долгое время хочет завести ребенка, но война не позволяет. А уйти с фронта также не может, так как чувствует свою ответственность за все происходящее там: «Я ж підписалась на це…».

Дарья Зубенко до 2014 года была «творческим раздолбаем»: где работа, где музыка с гитарой. После войны девушка перестала быть творческой личностью. Она служила добровольцем, а сейчас работает инструктором по тактической медицине. Еще одна женщина-медик – Юлия Паевская с позывным «Тайра». До своего попадания в АТО работала дизайнером. Ее история, быть может, наиболее эмоциональная среди всех, ведь ее главной задачей на фронте был вывоз раненых с поля боя.

Оксана Якубова работала в Министерстве финансов, но в 2014 году ушла на фронт. После возвращения «на гражданку» женщина не может вернуться к прежнему темпу жизни – не ладит на работе и с семьей, боится толпы и даже раздумывает о суициде. Помочь экс-военной пытается киевский психолог. Для Юлии Матвиенко война началась с Майдана. Девушка вместе с мужем уехала в АТО, оставив двоих детей на свою мать. Шестая героиня фильма – Андриана Сусак. Девушка служит в батальоне «Айдар». Она долгое время принимала непосредственное участие в боях за Счастье. В АТО военная с мая 2014-го в качестве добровольца. Одна из главных проблем для девушки – статус. По документам она на войне служит швеей, хотя в реальности приходится иметь дело с проблемами куда похуже.

Исполнительный продюсер картины Оксана Иванцив

Главный редактор «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко

По завершению сеанса едва ли не все зрители стоя аплодировали, с восторгом высказываясь о жизни девушек-военных.

Своими впечатлениями после просмотра киноленты поделилась и.о. городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова.

— Женщины – это основа жизни. Но война ведь тоже женского рода. Война – это всего лишь процесс, когда мы отстаиваем интересы нашего общества, наши личные интересы, наши принципы. К моему большому сожалению, война – это неминуемый процесс. А женщины, героини фильма, очень достойные, – подчеркнула чиновница.

Организацией кинопоказа в Николаеве выступило информационное агентство «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ», NikLife, «Николаевский футбол»). Звуковую поддержку мероприятию оказала николаевская ячейка партии «Демократический альянс».

Советница главы облсовета Оксана Корсак

Кинокритик NikLife и пресс-офицер 406-й отдельной артиллерийской бригады Дмитрий Плетенчук

Николаевский журналист Кирилл Ющишен