30 Декабрь 2017

Красиво, но за рекламой не видно: новогодняя иллюминация главной улицы и площади Николаева

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Перед Новым Годом очень важную роль играет так называемое предновогоднее настроение – а помогают в его создании снег и разноцветная иллюминация на улицах города. Но так как снега в Николаеве пока не предвидится, людям остается довольствоваться «светяшками».

Как и всегда, больше всего гирлянд и украшений можно найти на улице и площади Соборной. Над главной пешеходной улицей города висит иллюминация, в плавных узорах которой переплетаются два цвета – желтый и белый. Не остались в стороне и владельцы ресторанов, кафе и магазинов, которые «растянулись» по всей Соборной – они тоже навевают дух Рождества, украшая свои витрины различными лампочками и фигурками. Часто за стеклом можно встретить диодных мишек, оленей и, естественно, елки – в основном искусственные, а некоторые были выполнены в минималистичном стиле, лишь отдаленно напоминая привычную новогоднюю красавицу.

Безусловно, главным «генератором» новогоднего настроения стала Соборная площадь, ведь в огнях там всё: от елки до огромных цифр «2018». К слову, сфотографировать большинство конструкций без людей в кадре весьма сложно – николаевцев настолько «тянет» поселфиться на Соборной площади, что вся иллюминация окружена ими даже до позднего вечера.

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Единственное, что мешает по-настоящему насладиться яркими огоньками – это вездесущая реклама, которая имеет право называться одной из главных проблем Николаева. Борды и ситилайты перекрывают весь вид на украшенные витрины, оставляя прохожим возможность любоваться только на «подвешенные» над улицей украшения.