30 Декабрь 2017

Ломая стереотипы: николаевские Деды Морозы в кожаных косухах поздравили всех с наступающим праздником

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Уже не первый год молодежная тусовка николаевских байкеров, украсив свои мотоциклы и принарядившись, поздравляет детей и взрослых с наступающим Новым годом. В канун праздничной ночи они облачились в разные образы и всей большой компанией собрались у новогодней елки возле Каштанового сквера, чтобы подарить детям радость и подарки.

Рев моторов был слышен через всю улицу Соборную. Это Деды Морозы, Снегурочки и разные другие мультипликационные герои на своих «железных конях» примчали, чтобы послушать стихи и песенки и вознаградить всех призами. За свои старания юные таланты получали подарки, которые сами вытягивали из «волшебного» мешка, или выбрали из коробки Снегурочки.

Атмосфера возле елки царила непередаваемая. Смесь драйва, предвкушения праздника и детской радости улыбала всех прохожих. Не обошлось и без символа приходящего года - собачек. В праздничных костюмах и с рогами на головах они повергли всех детишек, а также их родителей в восторг. Все мотоциклисты приветливо приглашали горожан присесть на свои байки, «обмацать» их и разглядеть как следует и, конечно же, сделать фото на память.