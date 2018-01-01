01 Январь 2018

Николаевцы начали новый год пробежкой в 2018 метров ради своей мечты ВИДЕО

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Наверное, ни для кого нет сомнения в том, чтобы мечта просто так не сбывается. Желаемое воплотится в быль только в случае, если к этому приложить свои усилия. Так, в первый день нового года, шестьдесят николаевцев решили поучаствовать в забеге ради своей мечты и пробежать символические 2018 метров в Шевченковском парке. Таким образом они украсили первую страницу календаря яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями, выбрав первое число понедельника как точку отсчета в правильном и здоровом образе жизни.

Ровно в полдень у ДК «Строителей» собрались шестьдесят участников мероприятия вместе со своей группой поддержки. Взбодрившись горячим кофе и сделав разминку под атмосферную музыку, они стартовали в новую жизнь, вперед за мечтой. И даже несмотря на то, что многие участники хорошенько покутили ночью, никто не филонил. При этом, никто не старался стать лучшим среди всех, николаевцы просто поставили себе цель и бежали к ней. У каждого марафонца была шапочка Санта-Клауса. Также, некоторые девушки одели платья, а кто-то даже примерил на себя образ олененка. После забега самые креативные получили подарки.

Всего участники магического забега пробежали четыре с половиной круга. Примечательно, что каждый участник запечатлел свою мечту на стартовом номере. По этому, можно было заметить, как многие николаевцы желали, чтобы были счастливы их дети, чтобы не было войны в Украине, и чтобы придумали лекарства от смертельных болезней. Помимо этого, среди самых популярных желаний выучить иностранные языки, много путешествовать и открыть собственное дело. Юные участники забега мечтали о машинах и об успешном карьерном росте.

Напомним, что сотни николаевцев встретили новый 2018 год на Соборной Площади.