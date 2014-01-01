03 Январь 2018

В Николаеве в первый день нового года расцвели первоцветы

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Как говорится, настоящая красота проявится даже в самое темное и холодное время. Поэтому неудивительно, что в Николаеве в январе, который отличается от предыдущих зим плюсовой температурой, зацвели первоцветы и прямо в новогоднюю ночь. Снимками такого необычного явления на своей странице в Facebook поделилась николаевская журналистка Анастасия Прокофьева.

«Шел первый день года... и 32-ой день зимы…» – подписала фотографии Анастасия.

Так, на фото видно, как у нее во дворе 1 января расцвел львиный зев, дикая фиалка, а также пробились сквозь землю крокусы. Можно предположить, что цветы не поняли, как в Николаев пришла зима и поспешили предоставить своим хозяевам эстетическое наслаждение.

«Не удивлюсь, если они успеют зацвести до морозов. Им не привыкать, это одни из первых весенних цветов, пробиваются обычно сквозь снег ПОСЛЕ зимы, а не ДО. Но у нас всё не слава Богу», – поделилась с NikLife девушка.

Примечательно, что в комментариях к публикации, другие николаевцы поделились своим домашнем «чудом». К примеру, Юлия Олейник подкрепила фото анемонов. По словам девушки, они цветут с мая по настоящее время, как и анютины глазки. В свою очередь, Юрий Заика решил «добавить смородинки», опубликовав фото одноименного цветущего куста.