Взамен новогодним праздникам вскоре придут рождественские. По такому случаю власти Николаева подготовили праздничную программу с 6 по 8 января. Информация об этом опубликована на сайте Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия.
Так, почти все мероприятия направлены на детей - они будут знакомиться со сказочными героями и даже искать рождественскую звезду. Не обойдется без развлечений и для взрослых. Так, ценители духовой музыки смогут послушать рождественские сурмы, а любители поностальгировать имеют возможность вновь собраться на песнях старого яхт-клуба. Вся развлекательная программа выглядит следующим образом:
6 января
11:00 - детская игровая программа «Новый год с героями сказок», Каштановый сквер.
13:00 - детская развлекательная программа «Новый год с героями сказок», Соборная площадь.
7 января
11:00 - детская игровая программа «Рождественский карнавал с little pony», Каштановый сквер.
12:00 - концерт духового оркестра «Рождественские сурмы», Каштановый сквер.
14:00 - фольклорный праздник «Рождественская феерия», Соборная площадь.
8 января
11:00 - детская игровая программа «С Новым Годом, детвора!», Каштановый сквер.
13:00 - детская игровая программа «В поисках рождественской звезды», Соборная площадь.
15:00 - концертная программа «Песни старого яхт-клуба», Каштановый сквер.