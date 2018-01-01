05 Январь 2018

Детские игры и фольклорный праздник: стало известно расписание торжеств на Рождественские праздники

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Взамен новогодним праздникам вскоре придут рождественские. По такому случаю власти Николаева подготовили праздничную программу с 6 по 8 января. Информация об этом опубликована на сайте Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия.

Так, почти все мероприятия направлены на детей - они будут знакомиться со сказочными героями и даже искать рождественскую звезду. Не обойдется без развлечений и для взрослых. Так, ценители духовой музыки смогут послушать рождественские сурмы, а любители поностальгировать имеют возможность вновь собраться на песнях старого яхт-клуба. Вся развлекательная программа выглядит следующим образом:

6 января

11:00 - детская игровая программа «Новый год с героями сказок», Каштановый сквер.

13:00 - детская развлекательная программа «Новый год с героями сказок», Соборная площадь.

7 января

11:00 - детская игровая программа «Рождественский карнавал с little pony», Каштановый сквер.

12:00 - концерт духового оркестра «Рождественские сурмы», Каштановый сквер.

14:00 - фольклорный праздник «Рождественская феерия», Соборная площадь.

8 января

11:00 - детская игровая программа «С Новым Годом, детвора!», Каштановый сквер.

13:00 - детская игровая программа «В поисках рождественской звезды», Соборная площадь.

15:00 - концертная программа «Песни старого яхт-клуба», Каштановый сквер.