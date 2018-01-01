Николаевское такси «закосило под елочку» и разъезжает по городу с гирляндами ВИДЕО

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Николаевское такси «закосило по елочку» и разезжает по городу с гирляндами

В период новогодних и рождественских праздников в Николаеве преобразилась не только центральная улица, а на Соборной площади появилась атмосферная ярмарка с ледовым катком, но и такси. NikLife снял на видео, как по городу разъезжает украшенный гирляндой автомобиль.

Необычная иномарка была замечена вечером 5 января. Автомобиль проезжал от спортивного комплекса «Надежда», мимо второго КП и повернул на улицу Леваневцев. Водитель украсил свой автомобиль Chevrolet Epica снаружи по всему периметру корпуса, из-за чего он заметно преобразился. Кто знает, может таксист переживает за праздничное настроение своих клиентов. Одно точно – с новогодним настроением и креативом у него все в порядке.

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Николаевское такси «закосило по елочку» и разезжает по городу с гирляндамиИнтересно, удалось ли таксисту получить хорошие чаевые за такой креатив?Николаевское такси «закосило по елочку» и разезжает по городу с гирляндами

Примечательно, что многие мировые СМИ писали про таксиста из Северной Каролины (США), который уже на протяжении трех лет радует своих клиентов тысячами разноцветных огней на своем авто. Американец управляет такси, покрытым более чем 9000 рождественскими огнями. Таким образом он надеется сделать людей более счастливыми.

Как бы николаевский креативщик ни старался, ему определенно стоит поучиться у своего американского коллеги

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