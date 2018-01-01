Поездки по городу в общественном транспорте всегда сопровождаются торопливостью и суетой. Хотя бы чуточку подправить эту ситуацию вызвались молодые николаевские певцы, которые в воскресенье, 14 января, проехались в троллейбусе №2 с колядками.
«Нині радість стала», «Ой, у Віфлеємі…» и другие рождественские песни пели участники коллективов «Співоче перевеслечко» и «Дарунок неба».
Перед стартом поездки к ребятам пожаловала глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Чиновница вручила детям калачи, сфотографировалась и уехала.
Пассажиры явно не ожидали увидеть и услышать рождественский хор в троллейбусе, но их песни уж точно заставили улыбаться каждого.
Встретил у троллейбуса Викторию Москаленко николаевский режиссер Виктор Смирнов
Праздник – праздником, а талончики проверять надо! Тем более, когда в транспорт заходит человек с явной сумкой вора...