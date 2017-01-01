19 Январь 2018

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

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В пятницу, 19 января, украинские православные христиане отмечают один из самых важных праздников – Крещение Господне. Николаевцы не остались в стороне и, несмотря на мороз и слякоть, собрались у берегов Ингула, чтобы окунуться в реку и очиститься от болезней и грехов.

Сначала несколько сотен горожан собрались на службу в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы оттуда двинуться Крестным ходом к берегу Ингула. Там Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим провел обряд освящения воды – считается, что после этого она начинает обладать целебными свойствами и способна избавлять от накопившихся грехов.

С самого утра под церковью собралось немало народу

Многие николаевцы пришли, чтобы набрать святой воды или хотя бы умыться ею, но нашлись и смельчаки, которые решили полностью окунуться в объятия реки. Кто-то из них нырял впервые, а были и «моржи-ветераны» – к примеру, трое мужчин окунаются в прорубь уже более шести лет. Женщины и мужчины, взрослые и совсем молодые – они вместе ныряли в Ингул, чтобы следующий год был счастливым и радостным.

Стоит отметить, что на купаниях не были замечены ни чиновники, ни политики, как это было в прошлых годах.

Привычный маршрут Крестного хода заградили аттракционы – пришлось обходить

Спасатели внимательно наблюдали за ныряльщиками

Митрополит Питирим освятил воду, прежде чем в неё стало можно окунаться

Крещенская вода, видимо, вмиг меняет человека...

Многие люди приходили группами – наверное, так проще себя мотивировать

Некоторые даже осмелились поплавать

Холодная вода, видимо, только радовала любителей крещенских купаний

Среди «моржей» оказалась и совсем юная девочка