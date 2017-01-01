Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

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Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

В пятницу, 19 января, украинские православные христиане отмечают один из самых важных праздников Крещение Господне. Николаевцы не остались в стороне и, несмотря на мороз и слякоть, собрались у берегов Ингула, чтобы окунуться в реку и очиститься от болезней и грехов.

Сначала несколько сотен горожан собрались на службу в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы оттуда двинуться Крестным ходом к берегу Ингула. Там Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим провел обряд освящения воды считается, что после этого она начинает обладать целебными свойствами и способна избавлять от накопившихся грехов.

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

С самого утра под церковью собралось немало народу

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Многие николаевцы пришли, чтобы набрать святой воды или хотя бы умыться ею, но нашлись и смельчаки, которые решили полностью окунуться в объятия реки. Кто-то из них нырял впервые, а были и «моржи-ветераны»  к примеру, трое мужчин окунаются в прорубь уже более шести лет. Женщины и мужчины, взрослые и совсем молодые они вместе ныряли в Ингул, чтобы следующий год был счастливым и радостным.

Стоит отметить, что на купаниях не были замечены ни чиновники, ни политики, как это было в прошлых годах.

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Привычный маршрут Крестного хода заградили аттракционы – пришлось обходить

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Спасатели внимательно наблюдали за ныряльщиками

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Митрополит Питирим освятил воду, прежде чем в неё стало можно окунаться

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Крещенская вода, видимо, вмиг меняет человека... 

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Многие люди приходили группами – наверное, так проще себя мотивировать

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Некоторые даже осмелились поплавать

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Холодная вода, видимо, только радовала любителей крещенских купаний

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Среди «моржей» оказалась и совсем юная девочка

Николаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду ИнгулаНиколаевцы встретили Крещение, ныряя в освященную воду Ингула

Антон Малиновский
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