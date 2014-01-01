25 Январь 2018

В Николаеве со слезами на глазах презентовали книгу «Дороги войны» о героях АТО ВИДЕО

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У каждого, кто пошел на войну – свой путь. Кто-то попал в АТО с волной мобилизации, а кто-то – добровольцем. Один стал снайпером, второй – капелланом. Книга «Дороги войны», которую презентовали в Николаеве в четверг, 25 января, как раз и рассказывает истории самых разных военнослужащих, которые отправились в АТО из Николаевщины.

Книга состоит из шести глав, каждая из которых посвящена отдельным группам тех, кто воевал или же помогал воинам. Первая глава составлена из 27 биографических очерков про солдат, погибших при исполнении; вторая – составлена из воспоминаний военнослужащих о суровых буднях; в третьей главе собраны материалы, посвященные работе медиков в зоне АТО; четвертая – про военных капелланов, которые своей молитвой спасали не хуже врачей; пятая глава – о волонтерах, где, кстати, упоминается и о волонтерской деятельности вице-мэра Юрия Степанца; заключительный шестой раздел книги – краткие данные о 19 погибших участниках АТО, которых наградили посмертно.

Мероприятие состоялось в дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, его актовый зал был «битком набит» - настолько много людей собралось поприсутствовать на презентации книги. В основном, это были военнослужащие, а помимо них пришли и некоторые первые лица области: глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, его советник Евгений Шевченко, начальник аппарата ОГА Юрий Гранатуров, нардепы Тарас Креминь и Игорь Бриченко, а также вице-мэр Юрий Степанец, который сам участвовал в АТО.

Кроме того, на презентацию пришли и семьи тех, кто отдал свои жизни, защищая Украину. Татьяна, мать погибшего Романа Климова, служившего в 72-й отдельной механизированной бригаде, рассказала о том, как сложилась дорога её сына.

— Мой Роман жил в России, приехал на вторую волну (мобилизации, – прим. ред.), был снят с учета в военкомате и добровольцем пошел в 72-ю бригаду. 2014-й год, 25 августа он заехал в зону АТО. Был снайпером больше года, потом перешел в БТР. Погиб он в Авдеевке 2 февраля 2017 года. Он там (в России, – прим. ред.) работал и должен был расписываться. Я его всегда так воспитывала… по-боевому. Никогда Родину не предавать - он вспоминал эти мои слова, потом приехал и сказал: Я действительно люблю Украину, но я сюда ненадолго. Из автобуса мы сразу пошли в церковь и купили крестик ему, а на третий день он уже ушел. Сначала отправили в 79-ю, но там снайперы были не нужны и он перешел в 72-ю. До этого в армии он не служил – был белый билет. Он патриот своей страны.

Мать Романа Климова

Презентация книги началась с Гимна Украины, а после на сцену поднялся глава Николаевской области Алексей Савченко. В своей речи он напомнил, что украинский дух никто и никогда не мог сломить, а каждый погибший боец АТО ценой своей жизни помогает строить страну.

— Це не просто спогади, не просто історичні факти і явища, які відбувалися за часів Революції. Це спогади про те, що нам від попередників залишилась повністю знищена армія. Але ми сьогодні бачимо, що незважаючи на те, що ми втрачаємо наших хлопців на Сході країни, ми все-таки здатні збудувати потужну українську армію. Нажаль, так склалося, що та держава, яку ми мали називати старшим братом, вдарила нам в спину. Вдарила в той момент, коли ми не могли протистояти нічим. Наша воля і наш український дух ніколи не був зламаний. І сьогодні ми це довели, і кожного дня доводимо, що українці – непереможна нація. І об’єднавшись ми це показали усім! Це величні герої! Їх імена постійно треба згадувати! Ви знаєте, що я випустив книгу «Воїни світла Миколаївщини» і при врученнях чи нагородах намагаюся її давати, щоб вона йшла в життя. Там по деяких хлопцям майже немає інформації, бо вони практично не жили. Народилися, вивчилися, пішли воювати, загинули. Практично нічого не встигли збудувати у своєму житті. Але це не зовсім так. Вони ціною свого життя будують і будували нашу державу. І там, на небі, теж будують!

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко

Нардеп Тарас Креминь

С торжественными речами выступили и другие представители местного политикума: Тарас Креминь рассказал о важности подобных книг, а Юрий Степанец попросил людей стараться помогать армии и сейчас.

Один из авторов проекта, руководитель областного центра поисковых исследований Сергей Макарчук отметил, что идея названия родилась спонтанно, а сама книга – продолжение сборника «Мгновения войны», который вышел два года назад. Также он добавил, что в разработке уже находится третья книга.

— Ідея була така, щоб прослідити шлях кожної військової частини, віддати шану кожному, хто загинув при боротьбі за сувернітет та незалежніть нашої країни, – рассказал Сергей Макарчук.

Также во время презентации жена одного из погибших воинов прочла стих-обращение от украинских защитников к народу, а ансамбль «Южный Патруль» пел для гостей патриотические песни о судьбе парней-участников АТО – трогательные слова неоднократно вызывали слезы на глазах матерей героев.

Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров – большая часть будет роздана по библиотекам, школам и военным частям, но несколько изданий были выданы «на руки».

Руководитель областного центра поисковых исследований Сергей Макарчук