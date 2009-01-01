27 Январь 2018

Шоу слэм-данков, рекорды и красивый баскетбол, - в Николаеве прошел Матч всех звезд

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В субботу, 27 января, Николаев принимал Матч звезд украинской Суперлиги, который подарил городу настоящий спортивный праздник.

Это соревнование проводили по примеру Матчей всех звезд НБА. Украинский Матч звезд смог взять у заокеанского аналога не только формат, но и наполнить стены спорткомплекса «Надежда» уникальной атмосферой и зрелищностью.

Перед собственно матчем, лучшие украинские баскетболисты приняли участие в различных конкурсах. В конкурсе навыков МБК «Николаев» представлял защитник Сергей Попов, который вошел в состав мини-команды «Созвездие Большой Медведицы». Кроме того, в нее вошли баскетболистка из клуба «Ровно» Виктория Касаткина и легионер «Черкасских Мавп» Шахид Дэвис.

Участники этого соревнования должны были продемонстрировать свои умения забивать с ближней и дальней дистанции, отдавать точные передачи и быстро передвигаться по площадке. К сожалению, в решающий момент у Попова не пошел дальний бросок, и его команда выбыла на стадии полуфинала.

Победила в конкурсе команда «Созвездие Малой Медведицы» (Ольга Краевская «КиевБаскет»), Вук Йованович (харьковский «Политехник») и Клим Артамонов (одесская «БИПА»). Победители получили на троих приз от спонсоров – 30 тысяч гривен. А легионер Йованович показал самое быстрое время прохождения «полосы препятствий» - со всеми задачами он справился за 15 секунд.

Болельщики активно поддерживали баскетболистов на конкурсе трехочковых бросков

В конкурсе трехочковых, как сообщалось ранее, победил николаевец Алексей Онуфриев. В этой части Матча звезд принимали участие и пара экс-николаевцев. Павел Ревзин провел в составе «Николаева» несколько сезонов, а Руслан Отверченко является воспитанником николаевского баскетбола. Кстати, именно Ревзин и Отверченко вместе с Онуфриевым и одесситом Тищенко прошли в финал конкурса снайперов. Но сильнее всех оказался ветеран «Николаева», который поставил рекорд в украинских Матчах звезд.

В итоге победил форвард МБК «Николаев» Алексей Онуфриев, поставив новый рекорд в истории Матчей звезд

Эмоции зрителей в этот момент сложно описать словами

Самой насыщенной частью Матча звезд в плане серьезной борьбы стал поединок между первой и второй женскими сборными Украины по баскетболу 3 на 3. Первая сборная выиграла со счетом 18:13, сумев в конце игрового времени дожать своих соперниц. При этом девушки, несмотря на выставочный характер матча, жестко отрабатывали в защите и нередко, хотя и аккуратно били по рукам своих противниц. Также этот 15-минутный поединок запомнился классными приемами – передачами из-за спины, блок-шотами и точными трехочковыми.

Самой эффектной частью соревнования стал конкурс бросков сверху, где одним из судей в жюри стал первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. Николаевцу Антону Давидюку удалось выйти в финал, где он лишь один балл уступил Ивану Ткаченко из «Черкасских Мавп». Победителя конкурса в итоге «заставили» станцевать вместе с киевской группой поддержки «Red Foxes».

В перерывах зрителям не давали заскучать «горячие» танцовщицы

Кстати, девушки из «Red Foxes» показали зрителям, почему они считаются одной из лучших групп поддержки в мире. Зачастую болельщики более внимательно наблюдали за их номерами, чем за баскетболом.

Сам матч звезд начался довольно феерично

Ну а в самом Матче звезд сборная Юга противостояла сборной Севера. За команду Юга выступали сразу четверо николаевцев. Капитан команды Юга Алексей Онуфриев старался действовать «в одно касание» - то в кольцо мяч подправит, то перехват сделает, то точную передачу отдаст. Сергей Попов показал соперникам из «Севера», как надо идти в проход и забивать сверху. Центровой Александр Кушниров, видимо, взял пример с Шакила О’Нила и пару раз чуть не вырвал кольцо, когда забивал сверху. А Денис Носков запомнился серией точных дальних бросков: он забивал и без сопротивления, и с восьми метров, и с восьми метров, когда ему мешали сразу два игрока.

Добавим, что сборную Юга тренировал в дуэте с одесситом Олегом Юшкиным наставник МБК «Николаев» Владимир Полях.

«Юг» - «Север» - 123:128

Ю: Мальчевский (29 очков), Колтер (18+10 передач), Кушниров (16), Носков (15), Онуфриев (14), Щепкин (7), Попов (7), Петров (6+11 подборов), Кондраков (5), Артамонов, Тищенко, Танксли (по 2).

С: Дэвис (34+8 подборов+6 передач), Рочняк (18+11 подборов+7 передач), Конев (18), Дугат (12), Отверченко (11+9 передач), Анисимов (10), Глебов (10), Тимофеенко (6), Ревзин (5), Йованович и Мишула (по 2).

В целом игра проходила как на тренировке, как на всех подобных выставочных матчах. Например, центровой «Химика» Петров, большой баскетболист, пару раз разгонял быстрые отрывы, примерив роль «маленьких» игроков. А юркий американец Колтер в шутку и показательно обошел на дриблинге Тимофеенко (который раза в два больше его), позабавив зрителей. Серьезную борьбу показали только в последней четверти, когда, на последних минутах, сборная Севера выдала рывок, отыграла небольшое отставание и вышла вперед. 123:128 – с таким счетом в пользу «северян» закончился матч

Самым полезным игроком матча стал Шахид Дэвис. Если в конкурсе слэм-данков этот легионер выбыл в полуфинале, то в Матче звезд он буквально летал над площадкой, забив с десяток данков на любой вкус. В итоге за свои старания он получил хрустальную награду и пару кроссовок. Также кроссовки достались и лучшему игроку в составе команды Юга Виталию Мальчевскому.

Тренера, видимо, раздавали ценные советы прямо в ходе игры

В перерывах «начальники» команд не забывали и поддерживать боевой дух баскетболистов

Сама игра выглядела очень динамично и ярко - игроки старались делать все максимально красиво

Депутат горсовета Вячеслав Карцев тоже оказался поклонником баскетбола

Во время «большого перерыва» николаевцы участвовали в самых разных конкурсах

Отметим, что болельщикам запомнятся и перерывы во время поединка. Сначала их развлекали «Кисс-камерой». Операторы выхватывали на трибунах парочки, картинка выводилась на большой экран и парень с девушкой должны были поцеловаться. В большом перерыве трое зрителей получили возможность выиграть 80 тысяч гривен – нужно было «всего лишь» попасть с центра площадки в кольцо. Сергей из Южноукраинска едва не заполучил джек-пот, попав в дужку.

Игроки сборных не отказывали фанатам в афтографах

Вице-мэр Владимир Крыленко наблюдал за игрой «свысока»

Розыграш мяча с автографами игроков превратился в необычное шоу...

А перед последней четвертью настал звездный час болельщика по имени Саня. Он победил в конкурсе на лучший танец болельщика и получил мяч с автографами участников Матча звезд. В итоге Саня выбежал на награждение и все пошло не по плану организаторов. Александр схватил мяч, долго и безуспешно пытался попасть им в кольцо, «дал пять» всем баскетболистам, пытался попасть с середины площадки – все этим он искренне рассмешил спортсменов и болельщиков.

... которое устроил победитель этого конкурса - он бегал, прыгал и даже пытался забить мяч в кольцо

Каждый игрок обеих команд получил заслуженную награду

А лучший игрок матча - еще несколько призов

Девушки-баскетболистки перед игрой «заряжались» кофе и сидели в телефонах

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Болельщики не теряли возможности селфиться

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Вице-губернатор Вячеслав Бонь открыл шоу...

... а после даже успел посудить на конкурсе слэм-данков

Подчеркнем, что возвращение Матча звезд в Николаев удалось на все 100% (первый МВЗ в Николаеве состоялся в 2009 году). Отличная организация, настоящее зрелище и курьезы должны надолго запомниться николаевцам, которые живут в по-настоящему баскетбольном городе.

Текст: Вадим Богданов. Фото: Антон Малиновский