Шоу слэм-данков, рекорды и красивый баскетбол, - в Николаеве прошел Матч всех звезд

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Матч всех звезд Суперлиги

В субботу, 27 января, Николаев принимал Матч звезд украинской Суперлиги, который подарил городу настоящий спортивный праздник.

Это соревнование проводили по примеру Матчей всех звезд НБА. Украинский Матч звезд смог взять у заокеанского аналога не только формат, но и наполнить стены спорткомплекса «Надежда» уникальной атмосферой и зрелищностью.

Перед собственно матчем, лучшие украинские баскетболисты приняли участие в различных конкурсах. В конкурсе навыков МБК «Николаев» представлял защитник Сергей Попов, который вошел в состав мини-команды «Созвездие Большой Медведицы». Кроме того, в нее вошли баскетболистка из клуба «Ровно» Виктория Касаткина и легионер «Черкасских Мавп» Шахид Дэвис.

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Участники этого соревнования должны были продемонстрировать свои умения забивать с ближней и дальней дистанции, отдавать точные передачи и быстро передвигаться по площадке. К сожалению, в решающий момент у Попова не пошел дальний бросок, и его команда выбыла на стадии полуфинала.   

Победила в конкурсе команда «Созвездие Малой Медведицы» (Ольга Краевская «КиевБаскет»), Вук Йованович (харьковский «Политехник») и Клим Артамонов (одесская «БИПА»). Победители получили на троих приз от спонсоров – 30 тысяч гривен. А легионер Йованович показал самое быстрое время прохождения «полосы препятствий» - со всеми задачами он справился за 15 секунд. 

Матч всех звезд Суперлиги

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Болельщики активно поддерживали баскетболистов на конкурсе трехочковых бросков

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

В конкурсе трехочковых, как сообщалось ранее, победил николаевец Алексей Онуфриев. В этой части Матча звезд принимали участие и пара экс-николаевцев. Павел Ревзин провел в составе «Николаева» несколько сезонов, а Руслан Отверченко является воспитанником николаевского баскетбола. Кстати, именно Ревзин и Отверченко вместе с Онуфриевым и одесситом Тищенко прошли в финал конкурса снайперов. Но сильнее всех оказался ветеран «Николаева», который поставил рекорд в украинских Матчах звезд. 

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

В итоге победил форвард МБК «Николаев» Алексей Онуфриев, поставив новый рекорд в истории Матчей звезд

Матч всех звезд Суперлиги

Эмоции зрителей в этот момент сложно описать словами

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Самой насыщенной частью Матча звезд в плане серьезной борьбы стал поединок между первой и второй женскими сборными Украины по баскетболу 3 на 3. Первая сборная выиграла со счетом 18:13, сумев в конце игрового времени дожать своих соперниц. При этом девушки, несмотря на выставочный характер матча, жестко отрабатывали в защите и нередко, хотя и аккуратно били по рукам своих противниц. Также этот 15-минутный поединок запомнился классными приемами – передачами из-за спины, блок-шотами и точными трехочковыми.

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Самой эффектной частью соревнования стал конкурс бросков сверху, где одним из судей в жюри стал первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. Николаевцу Антону Давидюку удалось выйти в финал, где он лишь один балл уступил Ивану Ткаченко из «Черкасских Мавп». Победителя конкурса в итоге «заставили» станцевать вместе с киевской группой поддержки «Red Foxes».

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

В перерывах зрителям не давали заскучать «горячие» танцовщицы

Кстати, девушки из «Red Foxes» показали зрителям, почему они считаются одной из лучших групп поддержки в мире. Зачастую болельщики более внимательно наблюдали за их номерами, чем за баскетболом.

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Сам матч звезд начался довольно феерично

Ну а в самом Матче звезд сборная Юга противостояла сборной Севера. За команду Юга выступали сразу четверо николаевцев. Капитан команды Юга Алексей Онуфриев старался действовать «в одно касание» - то в кольцо мяч подправит, то перехват сделает, то точную передачу отдаст. Сергей Попов показал соперникам из «Севера», как надо идти в проход и забивать сверху. Центровой Александр Кушниров, видимо, взял пример с Шакила О’Нила и пару раз чуть не вырвал кольцо, когда забивал сверху. А Денис Носков запомнился серией точных дальних бросков: он забивал и без сопротивления, и с восьми метров, и с восьми метров, когда ему мешали сразу два игрока.

Добавим, что сборную Юга тренировал в дуэте с одесситом Олегом Юшкиным наставник МБК «Николаев» Владимир Полях.

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

«Юг» - «Север» - 123:128

Ю: Мальчевский (29 очков), Колтер (18+10 передач), Кушниров (16), Носков (15), Онуфриев (14), Щепкин (7), Попов (7), Петров (6+11 подборов), Кондраков (5), Артамонов, Тищенко, Танксли (по 2).

С: Дэвис (34+8 подборов+6 передач), Рочняк (18+11 подборов+7 передач), Конев (18), Дугат (12), Отверченко (11+9 передач), Анисимов (10), Глебов (10), Тимофеенко (6), Ревзин (5), Йованович и Мишула (по 2).

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

В целом игра проходила как на тренировке, как на всех подобных выставочных матчах. Например, центровой «Химика» Петров, большой баскетболист, пару раз разгонял быстрые отрывы, примерив роль «маленьких» игроков. А юркий американец Колтер в шутку и показательно обошел на дриблинге Тимофеенко (который раза в два больше его), позабавив зрителей. Серьезную борьбу показали только в последней четверти, когда, на последних минутах, сборная Севера выдала рывок, отыграла небольшое отставание и вышла вперед. 123:128 – с таким счетом в пользу «северян» закончился матч

Матч всех звезд Суперлиги

Самым полезным игроком матча стал Шахид Дэвис. Если в конкурсе слэм-данков этот легионер выбыл в полуфинале, то в Матче звезд он буквально летал над площадкой, забив с десяток данков на любой вкус. В итоге за свои старания он получил хрустальную награду и пару кроссовок. Также кроссовки достались и лучшему игроку в составе команды Юга Виталию Мальчевскому. 

Матч всех звезд Суперлиги

Тренера, видимо, раздавали ценные советы прямо в ходе игры

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

В перерывах «начальники» команд не забывали и поддерживать боевой дух баскетболистов

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Сама игра выглядела очень динамично и ярко - игроки старались делать все максимально красиво

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Депутат горсовета Вячеслав Карцев тоже оказался поклонником баскетбола

Матч всех звезд Суперлиги

Во время «большого перерыва» николаевцы участвовали в самых разных конкурсах

Отметим, что болельщикам запомнятся и перерывы во время поединка. Сначала их развлекали «Кисс-камерой». Операторы выхватывали на трибунах парочки, картинка выводилась на большой экран и парень с девушкой должны были поцеловаться. В большом перерыве трое зрителей получили возможность выиграть 80 тысяч гривен – нужно было «всего лишь» попасть с центра площадки в кольцо. Сергей из Южноукраинска едва не заполучил джек-пот, попав в дужку.

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Игроки сборных не отказывали фанатам в афтографах

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Вице-мэр Владимир Крыленко наблюдал за игрой «свысока»

Матч всех звезд СуперлигиРозыграш мяча с автографами игроков превратился в необычное шоу...

А перед последней четвертью настал звездный час болельщика по имени Саня. Он победил в конкурсе на лучший танец болельщика и получил мяч с автографами участников Матча звезд. В итоге Саня выбежал на награждение и все пошло не по плану организаторов. Александр схватил мяч, долго и безуспешно пытался попасть им в кольцо, «дал пять» всем баскетболистам, пытался попасть с середины площадки – все этим он искренне рассмешил спортсменов и болельщиков. 

Матч всех звезд Суперлиги

... которое устроил победитель этого конкурса - он бегал, прыгал и даже пытался забить мяч в кольцо

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Каждый игрок обеих команд получил заслуженную награду

Матч всех звезд Суперлиги

А лучший игрок матча - еще несколько призов

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Девушки-баскетболистки перед игрой «заряжались» кофе и сидели в телефонах

Матч всех звезд Суперлиги

Депутат областного совета Георгий Ташлык пришел поддержать николаевцев

Матч всех звезд СуперлигиМатч всех звезд Суперлиги

Болельщики не теряли возможности селфиться

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Замначальника «спортивного» управления Николаевского горсовета Наталья Манзюк решила приобщить детей к спорту

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Вице-губернатор Вячеслав Бонь открыл шоу...

Матч всех звезд

... а после даже успел посудить на конкурсе слэм-данков

Подчеркнем, что возвращение Матча звезд в Николаев удалось на все 100% (первый МВЗ в Николаеве состоялся в 2009 году). Отличная организация, настоящее зрелище и курьезы должны надолго запомниться николаевцам, которые живут в по-настоящему баскетбольном городе. 

Матч всех звезд Суперлиги

Текст: Вадим Богданов. Фото: Антон Малиновский

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