28 Январь 2018

Николаевский баскетболист рискнул здоровьем тренера на конкурсе бросков сверху ВИДЕО

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Форварду МБК «Николаев» Антону Давыдюку не удалось выиграть конкурс слэм-данков на Матче звезд украинской Суперлиги, но зрителям он запомнился самыми изобретательными бросками сверху.

Напомним, что Матч звезд прошел в Николаеве 27 января. Подробный репортаж о нем можно найти по этой ссылке.

В полуфинале конкурса Давыдюк сначала выполнил хитро задуманный данк после паса защитника одесской «БИПы» Клима Артамонова. Вышло эффектно, пускай и не с первого раза.







А затем николаевец удивил не только зрителей, но и своего тренера Владимира Поляха. По задумке, Давыдюк должен был перелететь сидящего на стуле наставника МБК «Николаев» и забить сверху. Судя по всему, для Поляха это стало неожиданностью и он, выходя на площадку, проводил Давыдюка тяжелым взглядом а-ля: «Надеюсь, у тебя все получится сделать с первой попытки».

После этого Давыдюк успешно взлетел и вколотил мяч в цель, в то время как Полях на всякий случай закрыл глаза руками.







В финале николаевцу не хватило одного балла, чтобы опередить своего соперника из «Черкасских Мавп» Ивана Тищенко. Во многом на это повлиял не самый успешный первый данк. Зато во втором «подходе» Давыдюк сотворил что-то из арсенала Винса Картера и сорвал овации публики.





