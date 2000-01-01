30 Январь 2018

Микс 90-х и начало нулевых: в сети опубликовали подборку ретро-фото Николаева

Прочитали: 4271

В социальной сети «Facebook» опубликовали интересную подборку фотографий Николаева, начиная с 1990 года и до периода 2000-х годов. Микс из более чем сотни фотографий неизвестного автора отображает жизнь города тех времен.

Так, опубликованы уникальные кадры, которые уже успели стать историей. На снимках можно увидеть вывески на магазинах, которые навсегда исчезли, яркие клумбы на улицах города, которых уже в 21-м веке осталось не так много, архитектурные строения, большинство из которых с того времени почти не изменились. В те годы Областной дворец культуры носил почетное название Дворца судостроителей, а николаевский аэропорт, возрождением которого начали активно заниматься, простоял в своем первозданном виде около 20 лет.

Читайте также: Фотографы показали, чем дышит их Николаев

Отдельно стоит отметить и излюбленное место почитателей фастфуда – «McDonald’s» на главной улице Соборной. Судя по фотографиям, еще в начале 2000-х годов на крыше всеми известного ресторана быстрого питания красовался «красноносый» великан. К тому же на опубликованных снимках можно увидеть красочные пейзажи Николаева 90-х - начала нулевых годов.

Напомним, ранее сообщалось, что фотографы показали красоту зимнего Николаева.