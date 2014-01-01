Николаев вновь окутало сугробами, а на «Горбатом» соорудили двухметрового снеговика

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Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

С утра вторника, 6 февраля в Николаев вновь вернулась настоящая зима и город укутало сугробами. Но благодаря плюсовой температуре к обеду снежное «волшебство» начало таять и превращаться в слякоть. Несмотря на это, пользователи сети успели запечатлеть красочные моменты снежного города, а некоторые кадры успел сделать и NikLife.

Так, в своем Facebook Olga  Golubenko опубликовала эффектные кадры из Яхт-клуба, Нижнего БАМа, Ингульского моста и Флотского бульвара. На фото запечатлены заснеженные красоты города. На некоторые снимки попали и отважные велосипедисты, которые несмотря на метель, решили не изменять своему верному излюбленному средству передвижения. В объектив фотографа попали и счастливчики, которые в будний день смогли позволить себе вылепить снежную бабу и вдоволь насладиться зимней сказкой.

Пополнилась сеть и атмосферными снимками николаевского фотографа Дмитрия Удовицкого. Его объектив заснял снежные красоты Яхт-клуба, Спасского спуска и Каскадного сквера с ожидающими прихода лета фонтанами.

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Стоит отметить, что снег стал настоящим праздником для детей, школы которых сейчас закрыты на карантин, а разные уголки города благодоря их забавам заполонили снеговики. Не стал исключением и Каштановый сквер («Горбатый»), где николаевцы вылепили огромного двухметрового снеговика с яблоками вместо глаз и огромной морковкой вместо носа. Преобразился и памятник невесте возле ЗАГСа, у нее теперь вновь белая фата.

Напомним, что этой зимой Николаеву пришлось долго ждать «белой пелены» и ровно посередине зимней поры снег побаловал собой жителей «города корабелов». Зная, что уже через несколько дней придет плюсовая температура, николаевцы поспешили запечатлеть свое долгожданное «счастье» и поделиться им со своими подписчиками в социальных сетях.  

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Прогулки на свежем воздухе явно полезны для здоровья

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

В этот день санки, судя по всему, стали ожним из самых популярных видов транспорта

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Велосипедистам, видимо, и снег не помеха для «покатушек» 

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

На «Горбатом» соорудили огромного снеговика, который затмил своими яблочными глазами самого покровителя города

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Дети развлекались вовсю

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Львы, видимо, не очень рады снегу

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Цветочникам прибавилось работы, но они не унывают

Николаев вновь окутало сугробами, а на «горбатом» соорудили двух метрового снеговика

Невеста нарядилась в белую фату

Парень на зеленом велосипеде попал не только в объектив NikLife
Снеговик наблюдал за рекой
Наверное, там было что-то подозрительное
Собаки прятались от снега где могли

УдовицкийУдовицкий

Великий кобзарь Шевченко «нарядился» в снежный кожух

УдовицкийУдовицкий

Трамваям снег не мешал спокойно ездить

УдовицкийУдовицкийУдовицкийУдовицкийУдовицкий

Текст: Татьяна Вязникова

Фото: Facebook - Olga  GolubenkoДмитрий Удовицкий, NikLife - Антон Малиновский

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