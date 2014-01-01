06 Февраль 2018

Николаев вновь окутало сугробами, а на «Горбатом» соорудили двухметрового снеговика

Прочитали: 3665

С утра вторника, 6 февраля в Николаев вновь вернулась настоящая зима и город укутало сугробами. Но благодаря плюсовой температуре к обеду снежное «волшебство» начало таять и превращаться в слякоть. Несмотря на это, пользователи сети успели запечатлеть красочные моменты снежного города, а некоторые кадры успел сделать и NikLife.

Так, в своем Facebook Olga Golubenko опубликовала эффектные кадры из Яхт-клуба, Нижнего БАМа, Ингульского моста и Флотского бульвара. На фото запечатлены заснеженные красоты города. На некоторые снимки попали и отважные велосипедисты, которые несмотря на метель, решили не изменять своему верному излюбленному средству передвижения. В объектив фотографа попали и счастливчики, которые в будний день смогли позволить себе вылепить снежную бабу и вдоволь насладиться зимней сказкой.

Пополнилась сеть и атмосферными снимками николаевского фотографа Дмитрия Удовицкого. Его объектив заснял снежные красоты Яхт-клуба, Спасского спуска и Каскадного сквера с ожидающими прихода лета фонтанами.

Читайте также: «Дождались»: как николаевцы отреагировали на желанный снег в Instagram ВИДЕО

Стоит отметить, что снег стал настоящим праздником для детей, школы которых сейчас закрыты на карантин, а разные уголки города благодоря их забавам заполонили снеговики. Не стал исключением и Каштановый сквер («Горбатый»), где николаевцы вылепили огромного двухметрового снеговика с яблоками вместо глаз и огромной морковкой вместо носа. Преобразился и памятник невесте возле ЗАГСа, у нее теперь вновь белая фата.

Напомним, что этой зимой Николаеву пришлось долго ждать «белой пелены» и ровно посередине зимней поры снег побаловал собой жителей «города корабелов». Зная, что уже через несколько дней придет плюсовая температура, николаевцы поспешили запечатлеть свое долгожданное «счастье» и поделиться им со своими подписчиками в социальных сетях.

Прогулки на свежем воздухе явно полезны для здоровья

В этот день санки, судя по всему, стали ожним из самых популярных видов транспорта

Велосипедистам, видимо, и снег не помеха для «покатушек»

На «Горбатом» соорудили огромного снеговика, который затмил своими яблочными глазами самого покровителя города

Дети развлекались вовсю

Львы, видимо, не очень рады снегу

Цветочникам прибавилось работы, но они не унывают

Невеста нарядилась в белую фату

Парень на зеленом велосипеде попал не только в объектив NikLife

Снеговик наблюдал за рекой

Наверное, там было что-то подозрительное

Собаки прятались от снега где могли





Великий кобзарь Шевченко «нарядился» в снежный кожух

Трамваям снег не мешал спокойно ездить

Текст: Татьяна Вязникова

Фото: Facebook - Olga Golubenko, Дмитрий Удовицкий, NikLife - Антон Малиновский