07 Февраль 2018

Во дворе николаевского дома дети соорудили снеговика-гиганта

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Вероятно, николаевские дети очень соскучились по снегу – как только он выпал, они принялись лепить снеговиков, да таких, чтобы точно не растаяли.

Так, во дворе дома по адресу улица Южная, 48 во вторник, 6 января, дети сваяли огромного снежного человека – его высота превышает три метра. По словам читателя NikLife, снеговика лепили дети – но, очевидно, без помощи взрослых это не удалось бы сделать. Читатель уверен, что этот снеговик – самый большой в Украине. К сожалению, проверить это невозможно. На следующий день снеговику приделали нос, глаза, пуговицы и шапку.

Стоит отметить, что это не первый громила – в тот же день в Каштановом сквере возвели почти такого же по размерам, однако, на следующий день его уже не было.

Интересно, насколько сложно было ставить «голову» снеговика?

Возможно, на создание огромного снеговика детей вдохновил запуск самой большой ракеты?