08 Февраль 2018

«Кохайтеся, про документи подбає Мін'юст»: 14 февраля николаевские ЗАГСы будут работать до полуночи ВИДЕО

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В среду, 14 февраля, в День всех влюбленных органы регистрации актов гражданского состояния в Николаеве будут работать до полуночи. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Министерства юстиции Украины в Facebook, а также было подтверждено собеседником NikLife в Дворце торжественных событий Николаевского горисполкома.

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Так, отделы государственной регистрации браков в городах Украины ждут влюбленных 14 февраля с восьми утра до полуночи. Кроме того, отмечается, что в День Святого Валентина «можно не волноваться, что не успеете подать свое заявление, или зарегистрировать свой брак с любимым человеком».

«Кохання поза часом! Кохайтеся, про документи подбає Мін'юст», – написано в публикации.

Как объяснили в николаевском ЗАГСе, дворцы торжественных событий действительно будут работать до двенадцати часов ночи и проводить запланированные брачные церемонии. Однако тем, кто захочет подать заявление на регистрацию брака и сразу же провести торжественную свадебную церемонию, рассчитывать на это не стоит. Таким парам предложат пожениться в экспресс-режиме с услугой «Брак за сутки». Она предполагает, что пара, подавшая заявление, к примеру утром, сможет стать мужем и женой к вечеру. В свою очередь, молодоженам, которым уже назначена церемония «росписи» на дневное время 14 февраля, смогут перенести ее на вечернее, что сделает это знаковое событие еще более романтичным.

Напомним, что в прошлом году в стенах николаевского ЗАГСа николаевцы в национальных костюмах щедровали и колядовали на праздник Василия и Маланки.