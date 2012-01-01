10 Февраль 2018

Верить или нет, решать вам: николаевские историки приоткрыли дверь в прошлое и поведали легенды о котиках

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Вы никогда не задумывались, откуда в городе появились коты? Об этом на встрече с единомышленниками в субботу, 10 января, поговорили историки работники интернет-проекта «Николаевский базар» и Николаевского краеведческого форума «Скамейка» в Центральной библиотеке имени Кропивницкого.

На ежегодную встречу с участниками форума пришло немало желающих услышать увлекательные истории о родном городе. Исследователь истории края, руководитель краеведческого портала Андрей Шинкаренко, который летом презентовал проект «Мир в миниатюре: Николаев железнодорожный», рассказал увлекательную байку о появлении котиков в городе.

— Дело в том, что мы серьезный краеведческий сайт, пишем об истории города и в этом году нам уже будет 14 лет. Но мы очень любим шутить и так, как нас попросили встретится из соцсетей, то сегодня мы будем говорить о котиках. Котики в истории Николаева. Расскажем, например, как первые котики в Николаеве появились, - рассказа Андрей.

Так, он поведал историю первого кота в Николаеве. По словам Шинкаренко, это был питомец генерала Грейга. Так как он сам был англичанином, то и в Николаев он привез британского кота. А потом в городе гостил русский поэт Александр Пушкин и познакомился с генералом. Увидев кота и рядом дуб Андрей предположил, что у поэта родилось стихотворение «У лукоморья дуб зеленый...». Сам краевед считает, что это место о котором писал Пушкин находится возле Николаевской обсерватории, а именно в ботаническом саду. Вот такую забавную легенду о первом котике рассказал историк.

Интересно, что встреча проходила в формате обсуждения. После разных историй каждый присутствующий мог спросить что-то у рассказчика или написать свой вопрос на бумаге, которую после передавали участникам форума.

Также на встрече впервые показали фотографию конца XIX века, которую только недавно нашли. На снимке изображено здание пересечения улиц Никольской и Лягина, которая раньше называлась Рождественская. Оказалось, что раньше строение на углу принадлежало итальянскому консулу в Николаеве Августу Данату. Поэтому в последствии здание называли итальянским домом или клубом. До сих пор неизвестно, каким образом была сделана такая четкая фотография, потому что напротив стоит одноэтажное здание. Однако, по ракурсу видно, что фотограф сидел гораздо выше, чтобы сделать подходящий кадр.

Таким образом, команда «Скамейки» и «Николаевского базара» приоткрыла дверь и поведала легенды о городе, но при этом не раскрыла все тайны, оставив их на потом.