13 Февраль 2018

Николаевский зоопарк принарядился к Дню Святого Валентина, а мишка Нанук съел шоколадки директора

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Николаевский зоопарк подготовился ко Дню Святого Валентина, а белый медведь Нанук съел шоколадки, которые предназначались директору зверинца Владимиру Топчему. Соответствующую информацию опубликовали сотрудники зоопарка в социальной сети Facebook.

Так, судя по публикации, мишка Нанук получил презент от своих опекунов из Чехии и Германии. Ведь на протяжении трех лет «крестные мамы» из Европы не забывают своего подопечного. В посылке зверя ждали игрушки из особо прочного пластика, а директора – три шоколадки, которыми в итоге сотрудники и покормили Нанука.

«Крестные мамы» из Европы не забывают своего подопечного и радуют его игрушками и подарками. Николаевский зоопарк выражает огромную благодарность за подарок», - написали в публикации сотрудники зверинца.

Однако, как стало впоследствии известно, шоколад предназначался не медведю, а директору зоопарка Владимиру Топчему.

Нанук не только съел шоколадки, но и поигрался с новыми игрушками

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Помимо этого, в «китайском уголке» зоопарка создали романтичное место для прогулок на День Святого Валентина. Центральную аллею зоопарка у водоема превратили в фотозону. Приготовила подарок посетителям и природа - в зоопарке расцвели первые подснежники. Ну а виртуальных почитателей николаевского зверинца порадовали фотографиями подросших тигрят.

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Напомним, что 14 февраля зоопарк проведет ежегодную акцию – два билета по цене одного. А всем посетителям с именами Валентин или Валентина вход бесплатный.