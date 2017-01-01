13 Февраль 2018

Оконные «схемы», платные услуги и плесень: «Могилянка» получила черную метку после «шныряний» инспектора

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Во вторник, 13 февраля, на телеканале «1+1» вышел выпуск второго сезона программы «Инспектор. Города». Телеканал показал, как телеведущий Владимир Остапчук провел инспекцию в Николаеве, а также узнал, как городу живется без мэра, которого отправили в отставку из-за коррупционных действий.

«Мы решили проверить, как живется в Николаеве без мэра», - говорил ведущий Владимир Остапчук в начале передачи.

Начала свою проверку съемочная группа в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. Ревизор программы проверил студенческую столовую, а также одно из общежитий, которое расположено на улице Пограничной. Остапчук отметил, что, по его мнению, студенты являются гордостью этого вуза, но вот поведение ректора смутило его.

Так, зайдя в общепит, ведущий встретил заведующую столовой. Посуда в студенческом кафе оказалась грязнее допустимой нормы в несколько раз. Оказалось, что продавщицы работают в столовой без перчаток. Практически сразу на месте проверки появился ректор университета Леонид Клименко. Ведущий начал проверять мясо в холодильнике, что повлекло за собой много вопросов. При этом персонал начал оправдываться и говорить, что готовится «списывать» эти продукты. В это же время работали «тайные агенты», которые нашли просроченный кефир, из которого сотрудники готовят выпечку на продажу. Поначалу на кухне говорили, что это не так, однако все же признали, что выпечку пекут из просрочки. Также оператор увидела, как одна сотрудница что-то прятала в своих личных вещах.

Не обошлось и без препятствования журналистской деятельности. Съемочная группа показала по требованию Леонида Клименко все документы, которые он забрал, а вернул лишь после слов о вызове полиции. В целом ректор вел себя достаточно некорректно и выражался на криминальном жаргоне, сказав, что съёмочная группа везде «шныряет».

Немного позже в столовую «подтянулся» и правая рука Клименко – проректор по научной работе Владимир Беглица, который стал «адвокатом сала» и повторял, что холодильник «не их». Так и не найдя аргументов в оправдание ситуации, проректор начал выталкивать ведущего с места ревизии.

Леонид Клименко словно преследовал съемочную группу, куда бы она ни приходила

Сотрудница столовой прячет "улики"

Но это было только начало. Далее в программе студенты шокировали Владимира Остапчука обязательными платными услугами вуза. Инспектор искренне удивился этому. На вопрос по поводу обязательных платных услуг Леонид Клименко сказал, что раз студентам «что-то не нравится», то они могут сменить место своего обучения.

«Нет выбора, они могут учиться в другом учебном заведении…», – сказал ректор николаевской «Могилянки».

Также ректор поведал, что студенты могут и не платить, написав отказ в виде заявления. Когда же инспектор попросил показать эти документы, Клименко начал ссылаться на то, что ему срочно нужно идти на «ректорат», а проректор Владимир Беглица вновь принялся толкать ведущего.

При этом в передаче показали и разработки студентов. В кадр попал «интерактивный хирургический стол», светодиодное одеяло для младенца и другие инновационные приборы. Как рассказал автор разработок, он все тестировал на своих родных, а все эти разработки проходят этап патентирования.

Помимо этого, тайные агенты пошли проверять общежитие. Там проверку прошли туалеты и комнаты, в которых живут студенты. Оказалось, что стекла на окнах съемочная группа не нашла, но нашла плесень на стенах и сломанные перила на лестничной клетке. При этом студенты боялись открыто говорить на камеру, но жаловались на холод, отсутствие горячей воды и душ по расписанию. Примечательно, что ректор на камеру хвастался другим общежитием, где был сделан ремонт. После такого в общежитие на улице Пограничной отправился и сам инспектор. Владимир Остапчук «напросился» в гости в комнату к «принцессам». Они прокомментировали, что им «приходится выживать».

Но и на этом все не закончилось. Вскоре вновь пришел и сам ректор Клименко. Он аргументировал ужаснейшие условия тем, что «недодали» финансирование в виде 20 миллионов гривен.

Примечательно, что в некоторых комнатах окна все же были заменены на металлопластиковые. Как пояснили студенты, комендант говорила, у какой фирмы они должны покупать окна. При этом те, кто установил новенькие окна, могут не платить за свое проживание в общежитии. Далее в ходе проверки выяснилось, что фирма, в которой обязывают покупать окна, принадлежит сыну Леонида Клименко - Юрию. Эта же фирма арендует две комнаты в помещении общежития.

Стоит отметить, что Клименко, придя в общежитие, заявил, что ранее занимался фотографией и обвинил операторов, что те берут «плохой ракурс». Он предположил, что из-за такой съемки зрители могут сказать «посмотрите на этого алкоголика». Видимо, поэтому для чего-то ректор решил рассказать, что он «вообще не пьет».



Сотрудник «правильной» оконной фирмы, к которой вынуждены обращаться студенты, подтвердил, что их директор носит фамилию Клименко

Комендант утверждала, что об оконной фирме, которую советовала, узнала из объявления, увиденного ею на улице, и она не знает, кто ее директор Но студенты думали по-другому и оказались правы

Интересно, а «адвокат сала» не боится ответственности за препятствование журналистской деятельности?



Забавной стала и ситуация, как Леонид Клименко пришел со своей съемочной группой. Как он пояснил, это были студенты кафедры журналистики, которые пришли посмотреть, как работает съемочная группа. Таким у них было «практическое занятие» по журналистике.

В итоге Владимир Остапчук, выступая перед ректором, преподавательским составом и студентами, сказал, что «журналистика должна быть объективной» и вручил Клименко знак «Ганьба міста».

Отметим, что ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко в комментарии NikLife смело заявил, что ревизия команды «Инспектор. Города», была заказной, и он больше не доверяет телеканалу «1+1». Глава вуза возмущенно сообщил, что ему стыдно за телеканал, который приезжает «с заказом» и видит только негатив, а на позитивные моменты даже не обращают внимание. Клименко убежден, что именно студенты создают антисанитарию, в то время как университет всячески поощряет их инициативность.

В выпуск также попала ревизия зоопарка, детской областной больницы, эксперименты с николаевцами и проверка ресторана «Старгород». Об этом читайте в следующих материалах NikLife.

Сами же инспекции во всех городах проводятся по шести критериям. Кроме уже традиционных: медицина, образование, безопасность, еда и элита, ведущий также оценивает сферу услуг, важную роль в которой играют открытость и доброжелательность населения в городах. Целью проекта «Инспектор. Города» является улучшение жизни населения и повышение уровня обслуживания в роддомах, супермаркетах, школах, детских садах и других общественных заведениях страны. Подчеркивая достоинства каждого из учреждений, давая полезные советы и указывая на ошибки в работе, Владимир Остапчук будет стимулировать работников медицины, образования, общественного питания, транспорта и других сфер к более ответственному отношению к своим обязанностям и повышению качества предоставляемых услуг простым украинцам.

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы таки «зганьбився»

Засветилась в кадре и заведующая кафедрой журналистики «Могилянки» Татьяна Монахова

Студенты вынуждены добровольно-принудительно платить по 3 тысячи гривен за «дополнительные услуги»





Вся стена покрылась плесенью...

Дополняют ансамбль и дырки в полу Условиям проживания «могилянских принцесс» и «бАгинь» не позавидуешь По-видимому, ректор Клименко без проблем может вламываться в комнаты, в которых живут его студентки Окно все же после проверки инспектора было заменено, но интересно, какая фирма оказала эту услугу.. Как только требовался ответ, Клименко вспоминал о важных делах и исчезал