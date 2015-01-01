19 Февраль 2018

Николаевские журналисты поделились инсайдами и рассмотрели медиа как бизнес-продукт

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В субботу, 17 февраля, в стенах Центральной библиотеки имени Марка Кропивницкого николаевцы собрались на неформальное общение с практикующими журналистами города под названием «Живая библиотека: кто создает новости по ту сторону черного зеркала?» от общественной организации «СД Платформа». Журналисты предстали перед гостями как «живые книги», которые готовы поделиться «инсайдерской» информацией о своей работе и обсудить, какое будущее ждет современные медиа. Кроме того, ввиду символического названия сквозной темой проходило влияние технологий на жизнь общества.

Так, уже в начале встречи предметом дискуссии стала актуальность тех или иных источников информации. Как оказалось, наиболее популярным ресурсом для николаевской молодежи являются интернет-издания, а в свою очередь телевидение, радио и газеты постепенно уходят в прошлое. Однако, все же каждый источник информации находит свою аудиторию, и поэтому приглашенные спикеры оказались интересными и полезными для каждого участника неформального общения. Открыл встречу известный николаевский фотограф и корреспондент газеты «Вечерний Николаев» Александр Сайковский. Далее в роли «живых книг» выступили телеведущая Яна Май, редактор интернет-журнала NikLife Татьяна Вязникова, радиожурналисты «Миколаїв ФМ» Светлана Вовк и Денис Бобков, а также главный редактор интернет-издания «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко.

Задал настроение фотограф Александр Сайковский

Главред «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко учил присутствующих безопасности

А редактор NikLife Татьяна Вязникова поделилась секретами работы журнала

Автор персональных выставок Александр Сайковский, имея за спиной многолетний опыт работы с фотографией, смог легко перенести слушателей в будни николаевской газеты, а также раскрыл секреты успешного и яркого фоторепортажа. Гости весело смеялись с историй про людей, которые избегают фотографий или не верят в правдивость современных СМИ. В целом ему удалось раскачать сонных зрителей для более серьезного контента, который подготовили следующие лекторы. Так, после него гостевой редактор телеканала «Николаев» Яна Май рассказала, как стоит готовить интервью и коммуницировать с известными личностями. Девушка практично показала, как стоит мониторить информацию о человеке перед общением, продумывать уникальность своего будущего материала и искать точки соприкосновения с собеседником. Вместе с гостями она думала, что можно спросить у главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, и.о. мэра города Татьяны Казаковой и многих других политиков, а также чиновников и культурных деятелей.

В свою очередь редактор интернет-издания NikLife Татьяна Вязникова дала практический комментарий к закону «Про доступ до публічної інформації». В ходе общения она ответила на вопросы о гранях «личного» и публичного, а также рассказала о важности соблюдения журналистских стандартов в работе, ведь это влияет не только на репутацию медиа-ресурса, но и редактора. В свою очередь Татьяна объяснила, что означает журналистика в контексте бизнес-продукта, подтвердив необходимость того, чтобы медиа зарабатывали всеми возможными рисками и перспективами.

Также создавали настроение посетившим «живую библиотеку» радиоведущие Светлана Вовк и Денис Бобков. Они окунули гостей в рабочую атмосферу радио «Николаев 92.0 ФМ» и позабавили примерами звонков в прямые эфиры. Кроме того, они рассказали, как усовершенствовать свою речь и привлекать ею внимание с первых секунд.

Однако, хедлайнером встречи стал главный редактор интернет-издания «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко. Он подготовил для слушателей главные правила безопасности, которые применимы как для журналистов, так и для каждого, кто заботится о себе. Помимо этого, Анатолий объяснил, как можно защитить свои гаджеты от проникновения в них недоброжелателей и продолжил мысль своей коллеги по поводу здоровой «продаваемости СМИ».

В целом, встречу можно описать как продуктивный круглый стол на тему современной журналистики. Спикеров «засыпали вопросами» после их выступления, а во время кофе-брейков общение тет-а-тет с каждым из них на минутку становилось даже предметом борьбы.

Без селфи сейчас – никуда

Телеведущая Яна Май размышляла со слушателями о вопросах к топ-чиновникам

Посетил встречу, но не выступил николаевский журналист Артем Куцолабский

Слушала спикеров и глава николаевской «СД Платформы» Снежана Ракчеева

Ведущая на радио «Николаев 92.0 ФМ» Светлана Вовк рассказала «лайфхаки» для ведения прямого эфира

В этом ей помогал соведущий Денис Бобков

Послушать рассказы коллег пришла и журналистка NikLife Владлена Транская