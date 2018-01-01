20 Февраль 2018

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

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Во вторник, 20 февраля, около полусотни николаевцев прошлись торжественным шествием от Соборной площади до памятника Героям Небесной Сотни, чтобы почтить память павших на Евромайдане.

Так, к 18:00 на площади начали собираться активисты «Свободы», «Народного Руху», «ДемАльянса», а чуть позже были подняты их флаги. После минуты молчания в честь героев, погибших на Евромайдане, и исполнения Гимна Украины, главы этих организаций выступили перед собравшимися с речью о том, что Революция Достоинства не будет закончена до тех пор, покуда её цели не будут достигнуты, а власть не «перезагрузится».

– К сожалению, в Украине сейчас осталось мало украинского, – отметил глава организации «Народний Рух» Юрий Диденко.

Стоит отметить, что сами участники митинга рассказали NikLIfe о том, что именно они и должны контролировать власть и какими-то способами добиваться от них расследования преступлений во времена Евромайдана.

Завершив речь, все собрались в колонну и без лозунгов дошли до памятника Героям Небесной Сотни, где их ожидали священнослужители, которые прочли молебен в память о павших на Майдане.

Некоторые участники шествия принесли с собой лампады

Выступила и глава областной организации «Демальянса» Евгения Матейчук

Глава николаевского «Народного Руху» Юрий Диденко критиковал власть

Как и глава «Свободы» Демид Губский

Одна женщина даже пришла с ребенком

Полиция помогала шествию, перекрывая движение