В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

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В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Во вторник, 20 февраля, около полусотни николаевцев прошлись торжественным шествием от Соборной площади до памятника Героям Небесной Сотни, чтобы почтить память павших на Евромайдане.

Так, к 18:00 на площади начали собираться активисты «Свободы», «Народного Руху», «ДемАльянса», а чуть позже были подняты их флаги. После минуты молчания в честь героев, погибших на Евромайдане, и исполнения Гимна Украины, главы этих организаций выступили перед собравшимися с речью о том, что Революция Достоинства не будет закончена до тех пор, покуда её цели не будут достигнуты, а власть не «перезагрузится».

– К сожалению, в Украине сейчас осталось мало украинского,  отметил глава организации «Народний Рух» Юрий Диденко.

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Стоит отметить, что сами участники митинга рассказали NikLIfe о том, что именно они и должны контролировать власть и какими-то способами добиваться от них расследования преступлений во времена Евромайдана.

Завершив речь, все собрались в колонну и без лозунгов дошли до памятника Героям Небесной Сотни, где их ожидали священнослужители, которые прочли молебен в память о павших на Майдане.

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Некоторые участники шествия принесли с собой лампады

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Выступила и глава областной организации «Демальянса» Евгения Матейчук

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Глава николаевского «Народного Руху» Юрий Диденко критиковал власть

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Как и глава «Свободы» Демид Губский

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Одна женщина даже пришла с ребенком

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

Полиция помогала шествию, перекрывая движение

В Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной СотниВ Украине осталось мало украинского: в Николаеве активисты почтили память Героев Небесной Сотни

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